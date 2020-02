On n’est toujours plus intelligent après. C’est sans doute ce qu’a dû se dire une fois encore Dele Alli, après avoir eu droit à une volée de bois vert en ce début de semaine. L’international anglais avait eu la bien mauvaise idée de publier sur son compte Snapchat une vidéo de lui-même, où il se moquait ouvertement d’un Asiatique assis non loin de lui. «Le coronavirus devra être plus rapide que ça s’il veut m’attraper», avait-il notamment écrit.

«Je voudrais m’excuser pour la vidéo que j’ai publiée sur Snapchat. Ce n’était pas drôle. Je m’en suis rendu compte immédiatement et je l’ai enlevée, a-t-il concédé. J’ai terni mon image et celle de mon club. Je ne veux pas que vous ayez cette impression de moi, ce n’était pas drôle, je l’ai réalisé tout de suite et je l’ai retiré. Il ne faut pas plaisanter. Je transmets tout mon amour, mes pensées et mes prières pour les gens de Chine.»

Son club n’a quant à lui toujours pas réagi à la sortie intempestive d’Alli, qui était sur la route d’un petit week-end d’agrément à Dubaï. Le prochain match des Spurs est agendé au week-end prochain, contre Aston Villa.