La décision - logique - est tombée lundi en fin après-midi. Contestés pour leurs propos totalement déplacés sur le physique de l'accusatrice de Neymar, Daniel Riolo et Jérôme Rothen ne «séviront» - provisoirement? - plus sur l'antenne de RMC, malgré leurs excuses publiques de dimanche.

Ils seront en outre reçu par la direction de la chaîne française en milieu de semaine. Comment imaginez un autre dénouement à cette rencontre que le licenciement pur et simple des deux agitateurs pour faute professionnelle? Et comment ne pas imaginer de suites en justice?

Le journaliste et l'ancien international français - qui a passé l'essentiel de sa carrière au Paris Saint-Germain - avaient craché leur venin sur les apparences de Najila Trindade, la jeune femme qui accuse Neymar de viol, dans l'émission «L'After Foot» de RMC (voir la vidéo ci-dessous).

Ces propos ont suscité l'indignation générale, du grand public mais aussi du microcosme politique, depuis qu'ils ont été diffusés. Lundi, l'affaire continuait d'être relayée sur différents médias, et la ministre des Sports Roxana Maracineanu tweetait à son tour, taclant au passage les deux hommes (voir ci-dessous).

Pour qu’on puisse parler autrement du sport et autrement des femmes dans notre société, il faut penser à une revue d’effectifs. Je connais des joueurs de 5ème division de district plus pertinents que Riolo et Rothen. #chroniqueursetconsultantsresponsables