A une semaine de la reprise en Super et Challenge League, les clubs accentuent leur préparation, avec au programme, pour plusieurs d’entre eux, une ultime revue d’effectif ce week-end. L’occasion aussi de se rassurer et d’obtenir quelques certitudes supplémentaires avant les trois coups officiels, voire d’effectuer encore quelques essais.

Young Boys s’apprête même à disputer deux matches amicaux ce samedi, les protégés de Gerardo Seoane affrontant successivement Schaffhouse puis Chiasso. Ce même samedi, le FC Sion jouera son premier match de l’année en Valais, un match qui le verra affronter Yverdon-Sport, un confortable leader de Promotion League dorénavant dirigé par Jean-Michel Aeby.

Sur le synthétique de Fully, Ricardo Dionisio, le nouveau coach de Tourbillon, espérera sans doute y fêter un premier succès, lui qui n’avait pas manqué d’insister sur la valeur de ces tests, fussent-ils de préparation, au début du camp d’entraînement en Espagne. «Les gars, avait-il alors expliqué à ses joueurs, pour moi il n’y a pas de matches amicaux. Il n’y a que des matches, qu’il faut tout faire pour gagner, quelle que soit la compétition!»

Après deux résultats nuls sur le score de 1-1 (contre les Néerlandais d’Heracles Almelo puis les Hongrois du FC MOL), il serait de bon goût pour Sion de marquer son territoire à une semaine d’un premier match déjà décisif dans l’Oberland, face à la lanterne rouge Thoune. En Valais, l’importance du rendez-vous de la Stockhorn Arena n’échappe à personne, et surtout pas à Christian Constantin. «Si Thoune veut s’en sortir, observe le patron de Tourbillon, il doit gagner ce match. Et si l’on veut se relancer, on doit aussi le gagner.» Au stade de Charnot, le public pourra aussi voir à l’oeuvre Johan Djourou, lequel devrait être aligné avant une probable signature de contrat qui pourrait intervenir à la fin du week-end.

Xamax n'a pas conservé Sliman Kchouk

Des certitudes, c’est aussi ce que cherche Joël Magnin au moment où Xamax s’apprête à assez curieusement croiser le fer avec… Thoune, son concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Six semaines avant de retrouver les Bernois à la Maladière, le visiteur neuchâtelois dévoilera-t-il tous ses atouts à la Stockhorn Arena ou fera-t-il des cachotteries? «Le choix de Thoune s’est imposé parce qu’eux non plus ne sont pas partis en camp d’entraînement à l’étranger, explique Joël Magnin. L’idée, c’est quand même de se rapprocher le plus possible de l’équipe qui reprendra le championnat contre Servette une semaine plus tard.»

Après avoir disputé trois tiers-temps (de 40 minutes chacun) contre Kriens, Xamax disputera ce week-end un match normal, agrémenté de 30 minutes de prolongation. Mis à l’essai depuis 10 jours, le défenseur Sliman Kchouk (Saint-Gall) n’a pas été conservé. «Il était correct sans être extraordinaire», glisse Magnin, qui préférerait un profil plus offensif pour occuper le couloir gauche.

Affaibli en début de semaine par une gastro ou grippé, Karlen et Xhemajli devraient l’un et l’autre pouvoir tenir leur place à la Stockhorn Arena.

Servette et SLO cherchent... un terrain

Au sortir d’une préparation ponctuée de quatre matches amicaux tous remportés, dont l’un de prestige face à Wolfsburg (2-1), Servette se jaugera pour sa part face aux Vaudois du Stade Lausanne, dont ce sera seulement la deuxième sortie de l’année après un résultat encourageant obtenu contre Xamax, tenu en échec (1-1).

Dans le cas présent, la principale difficulté consiste à trouver un terrain en herbe prêt à accueillir la rencontre, ce qui n’a pas encore été possible à ce jour. Alors que les deux clubs explorent toujours d’autres possibilités, le match a provisoirement été fixé à Vernier (terrain stabilisé). Et tout indique, sauf surprise de dernière minute, qu'il se tiendra là-bas.