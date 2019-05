Aston Villa va donc retrouver la Premier League trois ans après l'avoir quittée, grâce à sa victoire 2-1 contre Derby County en finale de Championship.

Capitaine des «Villains», Jack Grealish (23 ans) n'a pas marqué lundi à Wembley. En fait, il s'est surtout signalé à l'attention par le biais de sa paire de chaussures. Le meneur de jeu d'Aston Villa avait en effet aux pieds des souliers dans un état lamentable, usées jusqu'à la corde et presque trouées. Des godasses pourries, pour tout dire.

Interrogé sur cet étrange choix à l'issue de la rencontre, Grealish a raconté l'histoire de ces chaussures: «Quand je suis revenu de blessure il y a quelques temps, elles étaient toutes neuves, a-t-il expliqué. Et puis j'ai marqué quelques buts avec, délivré quelques passes décisives aussi. Alors, je me suis dit qu'elles me portaient bonheur, et j'ai décidé de les garder le plus longtemps possible...»

Jack Grealish explains his battered up 'lucky boots' ???? pic.twitter.com/9m29dehqMs — Football Daily (@footballdaily) 27 mai 2019

Les chaussures de Grealish portent donc toujours bonheur. La preuve: en assurant sa promotion, Aston Villa a la certitude de toucher le pactole, soit 225 millions de francs suisses de droits TV sur les trois prochaines saisons.

De quoi, peut-être, permettre à Jack Grealish de se payer une nouvelle paire de chaussures. Et peut-être aussi un paquet de pansements: Grealish s'est en effet ouvert l'arcade en soulevant le trophée de champion un peu trop brusquement...

Deux autres vues des souliers pourris de Jack Grealish. Images: Twitter.

Jack Grealish cuts eye in bizarre way during Aston Villa celebrations https://t.co/GLDxe3yAP2 pic.twitter.com/o3S3Ad2dDI — Mirror Football (@MirrorFootball) 27 mai 2019

(nxp)