Le gardien Laurent Walthert ne fabule pas lorsqu’il avance que ses Neuchâtelois ont respecté leur plan de jeu à «quelques petits détails près», selon ses termes. La mission était claire en ce jour de retrouvailles avec leur Maladière à dominante jaune et noire. Le dispositif défensif renforcé à cinq hommes établi par Joël Magnin avait pour objectif de contenir les assauts, supposés nombreux, venus d’en face. Un quintet ordonné très bas sur le terrain, avec un second rideau en soutien: c’est un véritable mur que Magnin a dressé !

Sage précaution de l’ancien employé d’YB qui imagera pour sa part, sans excès, que la vague bernoise «est devenue toujours plus fréquente et importante en seconde période.» Pour dire vrai, c’est une véritable déferlante qui s’est abattue sur les Xamaxiens durant une bonne partie de la rencontre. A l’image des néophytes Noha Sylvestre et Léo Seydoux intronisés dans les couloirs, les Neuchâtelois ont tenu bon et même cru en un miracle, celui de récolter une parité. Ne cédant pas à la panique, ils ont semblé accepter l’écrasante autorité visiteuse, sans toutefois la craindre.

Reste que pour qu’un miracle intervienne, il aurait fallu au moins maintenir leur cage inviolée. Car remporter ce match, soyons sincères, n’était pas dans leurs cordes. Engloutis sitôt qu’ils tentaient de passer un milieu de terrain où Christopher Martins a gouverné en patron, ils n’ont dès lors que rarement approché le but adverse. En pointe, Raphaël Nuzzolo n’a comme à son habitude pas ménagé ses efforts. En pure perte, puisque le jeu de transition vers l’attaque se révélait impossible. Du coup, la production offensive xamaxienne est demeurée pour ainsi dire insignifiante.

A l’inverse, le champion en titre a campé presque sans discontinuité dans la zone opposée. Même la sortie prématurée de sa perle offensive Guillaume Hoarau, touché à la cuisse gauche à la demi-heure, n’a pas eu de réel effet déstabilisant. Il a monopolisé le ballon (62% de possession) et a adressé pas moins de 22 frappes – NE Xamax 6 - mais n’en a cadré que deux, dont la réussite de Nicolas Ngamaleu. Ce qui dit bien comme il a été maladroit. Pour une perte de balle isolée à mi-terrain, Xamax a finalement été puni.

Pour un petit détail, en quelque sorte.