Scène rarissime mercredi soir à Londres, lors du match de Ligue des champions Chelsea - Ajax Amsterdam (score final 4-4): l'arbitre italien Gianluca Rocchi a en effet expulsé deux joueurs néerlandais dans la même minute, pour deux fautes différentes commises lors de la même action.

D'abord, les faits (en vidéo ci-dessus). On joue la 68e minute et Ajax mène 4-2. A mi-terrain, Daley Blind se lance pour tacler, en retard, et touche Abraham à la cheville. Ce dernier roule au sol, mais le ballon arrive dans les pieds de Callum Hudson-Odoï. L'arbitre laisse donc l'avantage, et deux secondes plus tard, la frappe de Hudson-Odoï est stoppée du bras gauche par Joel Veltman dans ses seize mètres.

M. Rocchi siffle et interrompt l'action. Penalty il y aura. Mais avant cela, il se dirige vers Blind et sort son carton jaune, suivi du rouge, puisqu'il s'agit du deuxième avertissement récolté par Blind.

L'arbitre a d'abord averti puis expulsé Daley Blind...

Revenant dans les seize mètres et pris à partie par une bonne partie des joueurs amstallodamois, il avertit aussi Veltman, l'auteur de la faute de main. Comme lui aussi avait déjà vu jaune, il est également expulsé, moins de 60 secondes après Blind.

... avant d'en faire de même avec Joel Veltman (au centre).

Ancien arbitre de haut niveau, aujourd'hui consultant pour Teleclub, Sébastien Pache ne cautionne pas la totalité des décisions de l'arbitre italien: «Il a tout juste jusqu'à la faute de main, explique-t-il. Le tacle de Blind sur l'attaquant de Chelsea est clairement une scène de carton jaune, si l'on se réfère à la protection des joueurs. Mais il laisse justement l'action se dérouler, et arrive ensuite ce tir dévié du bras gauche par le défenseur d'Ajax (Veltman). L'arbitre arrête le jeu et revient logiquement à Blind pour l'avertir et l'exclure. Jusque là, rien à dire.»

«Une position 100% naturelle»

Mais où Sébastien Pache n'est pas d'accord avec Gianluca Rocchi, c'est à propos du penalty. «La question que doit se poser l'arbitre, c'est: «La faute de main est-elle punissable ou non?» Pour moi, elle ne l'est pas, et cela pour trois raisons: d'abord, le joueur est dans une position 100% naturelle; ensuite, il a le bras au corps; enfin, il ne fait aucun mouvement volontaire, à part un geste naturel de recul assez souple. Il ne peut tout de même pas escamoter ses mains! L'interprétation de la faute de main est donc malvenue dans ce cas. Après, dès le moment où l'arbitre a choisi de sanctionner, il doit sortir son carton jaune. Et comme il s'agit aussi du deuxième avertissement du joueur, le rouge doit logiquement suivre.»

Sébastien Pache n'en veut pas tant à M. Rocchi qu'aux officiels de la VAR. «Les arbitres d'écrans auraient dû lui conseiller d'aller visionner les images au bord de la ligne de touche. Car à ce moment-là, M. Rocchi devait gérer énormément de choses qui venaient de se produire en quelques secondes. La première faute, l'avantage donné, le tir, la faute de main, le penalty, la première expulsion, puis la deuxième: ça devait pas mal se bousculer dans sa tête. Il n'aurait donc pas été inutile qu'il prenne trente secondes pour sortir de cette agitation et qu'il aille se faire une idée par lui-même devant l'écran de contrôle.»

Ancien arbitre de haut niveau, Sébastien Pache aurait souhaité que le VAR conseille à l'arbitre d'aller visionner la scène du penalty. Images: Keystone.

Ce ne fut pas le cas. Et voilà comment l'Ajax a perdu deux joueurs en quelques secondes et sur la même action, fait rarissime - jamais vu? - à ce niveau. Le champion des Pays-Bas n'allait pas s'en remettre, puisqu'il a rapidement été rejoint par Chelsea pour se retirer de Stamford Bridge sur un 4-4 frustrant.

Renaud Tschoumy