La domination sans partage du trio Young Boys - Bâle - Saint-Gall sur la Super League cet automne a trouvé de l'écho dans la sélection de la Swiss Football League en vue d'élire le onze d'or de l'année. Longue de 23 noms, la liste contient... 19 éléments bernois, bâlois ou saint-gallois. Les quatre «rescapés»? Le gardien et le défenseur du FC Zurich Yanick Brecher et Kevin Rüegg, le prometteur milieu sédunois Bastien Toma ainsi que le buteur de Neuchâtel Xamax Raphaël Nuzzolo.

L'attaquant xamaxien pourrait ainsi être doublement récompensé le 20 janvier prochain à Berne, lors de la septième SFL Award Night, sachant qu'il concourt aussi pour le titre de meilleur joueur de l'année civile. Dans cette catégorie, il fera face à Jean-Pierre Nsamé (YB) et Jonas Omlin (Bâle).

Si, comme l'an dernier, les Romands seront à l'honneur en Challenge League (le prix du meilleur joueur de deuxième division reviendra à l'un des trois Lausannois Andi Zeqiri, Aldin Turkes ou Stjepan Kukuruzovic), ils devront donc lutter pour se faire leur place au soleil dans l'élite. L'espoir de voir un «Welsch» recevoir la couronne du plus beau but inscrit existe (Gaëtan Karlen, Ermir Lenjani et Grejohn Kyei sont en lice), mais c'est à peu près tout.

Si Xamax et Sion comptent chacun leur représentant au sein de la pré-liste du onze d'or, ce n'est pas le cas du Servette FC, dont le sentiment de frustration n'est pas complètement illégitime. Largement placés sous le feu des projecteurs l'an dernier (Miroslav Stevanovic avait notamment reçu le prix du meilleur joueur de Challenge League), les Servettiens sont les grands absents de la sélection, malgré leur premier tour très abouti. Voir figurer le nom de Steve Rouiller, voire de Jérémy Frick, n'aurait sans doute pas été volé, même s'il est bon de rappeler que ces choix s'effectuent sur l'ensemble de l'année civile. Ce qui n'a par ailleurs pas empêché Yannis Letard, Omar Alderete et Fabian Lustenberger d'être nommés.

Les listes complètes des nominés ici.

