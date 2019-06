Manuel Akanji et Kevin Mbabu ont été retenu par l’UEFA pour figurer dans l’équipe type du tournoi final de Ligue des Nations qui s’est déroulé ce dernier week-end.

?? The #NationsLeague team of the finals!

Based on the FedEx Performance Zone ???? pic.twitter.com/SiDvaZPtn0 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 9 juin 2019

Les deux défenseurs de Petkovic sont accompagnés derrière par le Néerlandais Matthijs de Ligt et les Portugais Raphaël Guerreiro et Ruben Dias.

Devant eux, au milieu, on trouve le Portugais Bernardo Silva et les Néerlandais Marten de Roon et Frenkie de Kong.

L’attaque est composée de deux finalistes, soit le Portugais Cristiano Ronaldo et le Néerlandais Memphis Depay. (nxp)