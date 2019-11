Puma et l'ASF ont dévoilé en début de semaine le nouveau maillot extérieur de l'équipe de Suisse, maillot qui sera inauguré... à domicile, vendredi soir à Saint-Gall contre la Géorgie (20h45).

Le design de ce maillot est loin de faire l'unanimité. Il est notamment marqué par la présence stylisée de quatre «montagnes» et surtout l’apparition d’une étrange couleur verte. On peut y voir les quatre régions linguistiques et un symbole d'unité, voire aussi de multiculturalité, comme l'ont décrit ses concepteurs.

Quoi qu'il en soit, et notre sondage le prouve, vous n'aimez pas ce nouveau maillot. Près de deux personnes sur trois ayant participé à notre sondage (1400 votes ce jeudi à 19h) l'ont trouvé soit «trop dépareillé et ne représentant pas la Suisse» (425 votes, 30%), soit «il faudrait vraiment vous payer pour que vous le portiez» (455 votes, 33%). Soit 880 avis (63%) clairement négatifs.

À l'inverse, 292 d'entre vous (21%) l'avez trouvé «vraiment séduisant et vous courrez vous le procurer», alors que 76 autres (5%) estimez que «le vert rappelle la vague écolo et vous votez pour». Enfin, 152 personnes (11%) estiment de manière assez neutre que «ces montagnes russes font penser au jeu suisse».

Notre sondage n'est pas fermé. Vous pouvez donc encore voter ci-dessous. Allez-vous inverser la tendance ou pas?