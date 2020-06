Qui a dit que le foot n'était pas politique? Des exemples comme la «Democracia corinthiana» portée au Brésil par Socrates dans les années septante ont déjà prouvé que le sport est une arme politique. Aujourd'hui, Vikash Dhorasoo, ancien international bien connu du football hexagonal, a décidé d'utiliser sa notoriété comme d'une tribune. Engagé en politique, soutenu par la France Insoumise, l'ex-Lyonnais n'a pas passé le premier tour des élections municipales. Mais le combat politique ne se tient pas qu'à l'intérieur de l'arène politique. Jeudi, il bâchait la statue du Général colonial français Gallieni avec des militants anti-racistes.

La statue du Maréchal Gallieni recouverte d’un drap noir, symbole de « l'hégémonie blanche » selon les organisateurs.



Une initiative de Vikash Dhorasso et plusieurs militants antiracistes, place Vauban à Paris. pic.twitter.com/QfmeiMRN8S — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 18, 2020

Lancé par le mouvement «Black Lives Matter» la contestation du passé colonial occidental fait énormément parler. Vendredi, l'ancien milieu de terrain était invité à parler de ce geste sur BFM TV.

«On pense qu'il faut déboulonner certaines statues qui représentent le colonialisme. Gallieni est quelqu'un qui a massacré plus de 500'000 personnes pour coloniser Madagascar puis mettre les gens au travail forcé. Moi, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron. On a le droit de débattre de ces sujets-là. Moi je pense que ces statues, il faut les mettre dans les musées avec une plaque pour expliquer. On doit revisiter l’Histoire. L’Histoire n’est pas figée. Cette statue montre l’histoire du colonialisme vue par les vainqueurs mais il y a aussi des gens qui ont souffert.»

« L’espace publique nous appartient : Macron décide de continuer à y glorifier les colonialistes.

C’est un choix politique, nous devons pouvoir en débattre! » ?????

ITW ????????https://t.co/T5qVC76qCN pic.twitter.com/DQgpFGVb4v — Vikash Dhorasoo (@vikash_dhorasoo) June 19, 2020

Avant d'enchaîner sur une proposition aussi étonnante que pertinente: «À l'époque des Grecs, les statues mises dans l'espace public étaient celles de sportifs. Pourquoi aujourd’hui, on n’érigerait pas une statue de Mbappé par exemple? Lui a porté la gloire de la France, il a fait rayonner la France à travers le monde, sans tuer une seule personne, seulement en marquant des buts. Il est issu de la diversité, il est jeune, il parle aux enfants des quartiers populaires».

Avant de rendre l'antenne, l'ancien footballeur évoque aussi la fresque géante de Zinedine Zidane sur un mur de la Corniche de Marseille, principalement la fierté qu'elle a pu provoquer chez les habitants de la cité phocéenne. Avant de revenir au colonialiste Général Gallieni «On ne s'identifie pas à ce personnage qui a tué des gens à Madagascar». Le débat est lancé, et le foot aura forcément un rôle à jouer.

Th. O.