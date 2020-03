Diego Costa véhicule depuis des années l'image d'un joueur bête et méchant. Mais puisqu'il s'agissait toujours de football, qu'il y avait toujours l'excuse du «feu de l'action», le monde du ballon rond s'est souvent retenu de le condamner définitivement. Cette frontière va probablement être franchie dans les heures qui viennent.

? Lamentable. La broma de Diego Costa en plena crisis por el coronavirus. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/nvB2OJEJX9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020

En effet, l'attaquant de l'Atlético Madrid a «fêté» la qualification de son club sur la pelouse d'Anfield Road, mercredi soir, en toussant ostensiblement sur les journalistes entassé en zone mixte. Très fier de son coup, l'Espagnol d'origine brésilienne parachève même son acte d'un grand sourire satisfait. Avait-il un message à faire passer? Tentait-il de défendre la femme d'origine asiatique qui l'accompagne (ce que prétendent certains sur Twitter)? Peut-être. Mais rien ne saurait justifier une telle attitude.

À l'heure où le Nord de l'Italie se retrouve en état de «guerre sanitaire» et que la quasi-totalité de l'Europe se prépare à y entrer, la morgue de Diego Costa a évidemment provoqué effarement et dégoût sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux.

Même si la Ligue des champions a peu de chances de se poursuivre, l'UEFA aurait bon goût de s'assurer que ce triste personnage ne rejoue plus de la saison. Par respect pour les victimes du coronavirus.

Mathieu Aeschmann