Ricardo, on a vu un bon FC Sion cet après-midi (ndlr: dimanche), non?

Je suis content des progrès qu’on est en train d’effectuer depuis la première mi-temps à Thoune. On est plus compacts, plus entreprenants. Bien sûr, on laisse encore un peu trop d’espaces à l’adversaire, mais ça fait aussi partie de notre jeu. Il convient d’être parfaitement concentré dans ces moments. On ne l’a peut-être pas été suffisamment sur l’égalisation de Zurich. Prendre un goal cinq minutes après avoir ouvert le score, ce n’est pas possible. Mais il faut aussi rendre hommage à notre adversaire, une très belle équipe.

Vous vous êtes pourtant créé les occasions pour passer l’épaule.

En deux matches, on en est à 41 tirs tentés, dont 14 cadrés. Alors oui, les opportunités sont là, c’est bon signe. Mais inscrire seulement deux buts sur autant de possibilités, c’est trop peu. On doit s’améliorer dans ce registre.

Xavier Kouassi s’est fait expulser, Jean Ruiz et Kevin Fickentscher sont sortis sur blessure: le déplacement de samedi à Young Boys s’annonce compliqué…

C’est vous qui le dites. Moi, mon job, depuis le premier jour, c’est de trouver des solutions. Je le répète tous les jours à l’entraînement à mes joueurs. On ne parle pas de problèmes, mais de solutions. Tout le monde. Et puis, on a un groupe de 23 ou 24 joueurs. C’est autant de possibilités qui s’offrent à moi.

Il s’agissait de votre premier match à Tourbillon. Vous êtes satisfaits du scénario?

Honnêtement? Non. Je voulais les trois points pour nos supporters. Ils n’ont pas arrêté de chanter depuis la première seconde. J’aurais voulu leur offrir une victoire.

Propos recueillis par Florian Vaney, Sion