En France, l’association des médecins des clubs professionnels (AMCFP) a envoyé ses recommandations dans le cadre du protocole de reprise du championnat de football. Comme dans d’autres pays, plusieurs étapes sont à suivre, avec une reprise collective espérée autour du 29 mai. En Suisse, la reprise envisagée dès le 27 avril est toujours en suspens. Dans l'attente que le Conseil fédéral se prononce.

Pour le cas du retour à l'entraînement en France, qui se déroulerait en quatre étapes après le déconfinement qui aura lieu à partir du 11 mai, l’AMCFP a ainsi précisé comment il serait possible de s’entraîner, selon des informations de RMC Sport.

Au repos, joueurs et staff devraient garder une distance de deux mètres lors de l’entraînement collectif. Distance qui serait portée à quatre mètres durant l’effort. «Au niveau du jeu, cela ne correspond à rien du tout, souligne Bernard Challandes, joint par téléphone. C’est en revanche jouable pour de l’entraînement analytique. Par exemple pour répéter des gammes ou des séquences de phases de jeu avec le ballon à onze contre zéro.»

Des solutions intermédiaires

Le sélectionneur du Kosovo estime qu’il faut trouver des solutions dans le processus de déconfinement. «On ne peut pas reprendre comme si de rien n’était, nuance-t-il. On doit trouver des solutions intermédiaires. Retrouver le terrain et le staff est une bonne chose.» Et si les entraînements collectifs ne pouvaient que se disputer avec les règles de distanciation sociale? «Le problème de cette mesure est qu’elle n’est pas compatible avec un vrai football, rétorque le Neuchâtelois. Avant de reprendre la compétition, il faudra pouvoir revenir à l’essence du football. Pouvoir s’entraîner face à un adversaire, rechercher l’espace pour les joueurs en possession du ballon. Et être le plus proche et compact de leurs vis-à-vis pour les défenseurs.»

S.BO