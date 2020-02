Ces temps-ci, les joueurs du FC Sion n’ont pas vraiment de domicile (terrain) fixe. Ils vadrouillent entre le stade de Fully, lorsqu’il s’agit de préparer une échéance sur une pelouse synthétique, la pelouse chauffée à Martigny-Croix, non loin de la Porte d’Octodure, et le centre d’entraînement de Riddes, où ils se changent et possèdent leurs habitudes.

Jeudi passé, avant le point presse organisé autour de Johan Djourou, on a été intrigué par la présence d’un drôle de bidule posé sur le toit de la cabane abritant une partie du matériel utilisé par les protégés de Ricardo Dionisio. Mais comment ce tonneau d’huile a-t-il pu atterrir là et surtout à quoi peut-il bien servir?

De fait, ce fût ressemble étrangement à celui que Christian Constantin était allé déposer au sommet du Cervin en février 2018 – un tonneau de la polémique destiné à rallumer la flamme des JO 2026 (héliporté, Pirmin Zurbriggen y avait même mis le feu). Une initiative qui avait valu au président du FC Sion une amende de 200 francs pour incinération non conforme de déchets (plus 254 francs de frais).

Système D

Deux ans plus tard, ce nouveau bidon ne manque pas d’interpeller. Le FC Sion préparerait-il une nouvelle opération de communication? La réponse est beaucoup plus terre à terre.

Renseignements pris, il s’avère que l’étrange objet a été posé là pour maintenir en place une toiture donnant quelques signes d’usure. Notamment par grands vents, des conditions souvent rencontrées dans la ville du coude du Rhône. «Le poids du tonneau, qui est plein, permet d’éviter que les tôles ne s’envolent…», explique le responsable de la communication.

Alors que le FC Sion estampillé Ricardo Dionisio prend gentiment forme comme en attestent les très bonnes séquences de jeu offertes dimanche contre Zurich, en coulisses, c’est manifestement le système D, celui de la débrouillardise, qui prévaut encore…

