Officiellement, Johan Djourou (32 ans) n’est pas encore un joueur du FC Sion. Ce qui n’empêche nullement l’ancien international helvétique de s’entraîner comme s’il appartenait déjà à l’effectif valaisan: il est à disposition de Ricardo Dioniso, le nouveau coach de Tourbillon, se prépare le plus souvent normalement et devrait à nouveau être aligné ce samedi à Fully contre Yverdon après avoir déjà disputé une mi-temps en Espagne.

Dans une riche carrière qui a successivement vu l’ancien junior d’Etoile Carouge faire étape en Angleterre (Arsenal, Birmingham), en Allemagne (Hambourg, Hanovre), en Turquie (Antalyaspor) et en Italie (SPAL), est-ce à dire que le FC Sion sera sous peu son huitième club? «Aujourd’hui, les signaux sont plus au vert que d’une autre couleur», répond Christian Constantin.

Si les indices sont positifs, Djourou n’a encore paraphé aucun contrat. «On ne va pas l’emmerder avant un match, reprend son probable futur président. On réglera les choses après… Johan fait plus que convenablement son boulot, il sait aussi se gérer par rapport aux charges de travail.» Outre son expérience, l'ancien défenseur des Gunners apporterait aussi son leadership naturel.

«Je me sens prêt à 100%, je suis en forme»

Au sortir d’une année «blanche» qui lui a permis de se soigner et d’apprendre à écouter son corps, Johan Djourou a tout fait pour retrouver ses sensations. «Je me sens prêt à 100%, je suis en forme et très motivé», assurait-il du reste en début de semaine à Blick.

Alors que son dernier match officiel remonte au 22 décembre 2018 à Naples (défaite 1-0 avec SPAL), le Genevois avait ensuite cassé le contrat qui le liait avec le club de Ferrare pour privilégier sa rééducation suite à une opération au genou. «J’ai souhaité me donner du temps, expliquait-il dans la même interview. Je voulais pouvoir décider par moi-même quand je serais à nouveau en forme, sans aucune pression d'un employeur ou de médecins.»

A l’entraînement avec le FC Sion depuis plusieurs semaines déjà, Djourou sera-t-il le nouveau patron de la défense valaisanne à la rentrée? Cinq ans après l’arrivée de Reto Ziegler à Tourbillon, le Genevois espère à son tour transformer l’essai.

