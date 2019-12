NE Xamax 4 janvier: reprise des entraînements (pas de camp). 11 janvier: NE Xamax - Stade-Lausanne-Ouchy. 15 janvier: Kriens - NE Xamax. 18 janvier: Thoune - NE Xamax. 22 janvier: NE Xamax - La Chaux-de-Fonds. Servette 2 janvier: reprise des entraînements. Du 3 au 12 janvier: camp à Vilamoura (Por). 7 janvier: Servette - Vitesse Arnhem (PB). 8 janvier: Servette FC - RKC Waalwijk (PB). 10 janvier: Servette - VfL Wolfsburg (All). 11 janvier: Servette - FC Seoul (CdS). 18 janvier: Servette - Stade-Lausanne-Ouchy. Sion 2 janvier: reprise des entraînements. Du 5 au 14 janvier: camp à Cadix (Esp). 9 janvier: Sion - Heracles Almelo (PB). 13 janvier: Sion - MOL Fehérvár FC (Hon). 18 janvier: Sion - Yverdon.

Une nouvelle fois, le sud de l’Espagne sera très prisé par les équipes helvétiques en janvier. Pas moins de cinq clubs de Super League - Bâle, Lugano, Lucerne, Saint-Gall et le FC Sion - s’y retrouveront dans quelques jours pour y préparer la deuxième partie de saison. Mais ils ne seront pas les seuls à transpirer sous le soleil espagnol…

Plusieurs clubs allemands, parmi lesquels figure notamment le Borussia Dortmund de Lucien Favre, ont choisi la même destination. Une dernière présence qui a d’ailleurs contraint le FC Bâle à changer d’hôtel, de quitter pour cela les murs du Gran Melia Don Pepe de Marbella où les joueurs rhénans possédaient leurs habitudes depuis quatre ans. Un luxueux palace qui, au niveau de ses hôtes de marque, avait notamment accueilli en son temps Sean Connery, Julio Iglesias ou encore Prince, l’icône de la pop.

Alors que Bâle et Borussia Dortmund se croisaient (une équipe arrivait quand l’autre s’en allait) voire séjournaient parfois ensemble dans ce même hôtel durant parfois 48 heures ces dernières années, rien de tel cette fois-ci. Le club de Saint-Jacques ayant modifié ses dates de séjour (du 7 au 16 janvier), Dortmund, attendu pour sa part en Espagne entre le 4 et le 12 janvier, n’a pas souhaité faire hôtel commun, obligeant du coup le FCB à aller voir ailleurs. Ce qu’il s’apprête à faire, en ayant jeté son dévolu sur le tout aussi sélect Kempinski Bahia, un établissement situé non loin de là, à Estepona, toujours sur la Costa del Sol.

Sur place, les joueurs de Marcel Koller s’entraîneront comme à l’accoutumée sur les magnifiques installations du Marbella Football Center (huit terrains au total). Avant de rentrer en Suisse, Bâle disputera trois matches amicaux, notamment contre les Allemands de Fortuna Düsseldorf et les Roumains du Steaua Bucarest.

Alors que Young Boys (Belek) et Zurich (Lara) ont choisi de préparer la reprise en Turquie, Servette s'apprête à retrouver Vilamoura, en Algarve. NE Xamax et Thoune ont, eux, pris le parti de rester en Suisse pour des raisons financières.