Mené 3-0 à domicile à la pause, le Borussia Dortmund de Lucien Favre est revenu de l'enfer vendredi en arrachant l'égalisation 3-3 dans le temps additionnel contre la lanterne rouge Paderborn.

Deux semaines après avoir été humilié 4-0 à Munich, et à cinq jours d'un déplacement crucial à Barcelone en Ligue des champions, le Borussia a sombré corps et âme en première période: menés 3-0 à la pause (Streli Mamba, 5e et 37e, Gerrit Holmann 43e), les Jaune et Noir ont retourné le match in extremis grâce à Jadon Sancho (47e), Axel Witsel (84e) et Marco Reus (90+3).

Reste que les hommes entraînés par Lucien Favre ont encore perdu des points et sont désormais à cinq points du leader Mönchengladbach au classement, avec un match en plus.

Ceci ne devrait pas arranger les affaires du coach vaudois, déjà sur la sellette depuis quelques semaines. Un résultat au Camp Nou, la semaine prochaine, semble être pour lui la seule voie possible afin de récupérer un peu de crédit.