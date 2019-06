En deux minutes (37e et 38e), le quintuple Ballon d'Or a débloqué le match en inscrivant deux buts. Sur le premier, bien servi par Giovani Lo Celso, il a dribblé quatre défenseurs dans la surface de réparation, avant de fusiller le gardien nicaraguayen d'une frappe à ras de terre.

Sur le deuxième, opportuniste, il a mis au fond des filets un ballon repoussé par le gardien, sur un tir de Sergio Agüero, qui faisait son retour en sélection, après près d'un an d'absence. Messi a été mis au repos à la mi-temps et remplacé par Paulo Dybala.

Entré en jeu après la pause, l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, a aussi réussi un doublé (63e et 73e), avant que Roberto Pereyra ne marque le cinquième but argentin (81e). Le Nicaraguayen Juan Barrera a réduit le score sur penalty (90e +1), à la suite d'une main de Nicolas Otamendi.

Titulaire comme le milieu parisien Leandro Paredes, Lo Celso a réussi son meilleur match en sélection, adressant des passes lumineuses, dont une louche dans la surface pour Messi, qui a gâché l'occasion. L'Albiceleste entraînée par Lionel Scaloni débutera sa Copa América le samedi 15 juin contre la Colombie de Falcao et James Rodriguez, à Salvador (nord-est du Brésil). Elle sera ensuite opposée au Paraguay et au Qatar. La dernière victoire de l'Argentine en Copa America remonte à 1993. Elle a été défaite en finale des deux dernières éditions, aux tirs au but face au Chili. (nxp)