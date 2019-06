Lundi prochain, à l’occasion de sa prise de fonction officielle au FC Sion, Stéphane Henchoz devra composer avec un contingent pléthorique, avec plus de 35 joueurs sous contrat ou en passe d’être reconduit, et quelques «indésirables». Dans un premier temps, l’ancien entraîneur de Xamax a souhaité disposer de tout son monde afin de pouvoir se livrer à une large revue d’effectif, que ce soit lors du traditionnel camp d’entraînement qui emmènera le FC Sion à Crans Montana du 20 au 30 juin ou à l’occasion des premiers matches d’entraînement.

Dans un deuxième temps seulement, le technicien fribourgeois effectuera une «sélection» afin d’alléger l’effectif valaisan pour y accueillir ensuite les indispensables renforts attendus. Deux certitudes sont toutefois déjà tombées. La première concerne Pajtim Kasami (27 ans), qu’Henchoz entend à tout prix conserver dans l’idée d’en faire un élément important du FC Sion 2019-2020. Alors qu’un possible échange avec Serey Die et le FC Bâle avait récemment été évoqué, le milieu de terrain de Tourbillon ne devrait finalement pas changer d’air. «Stéphane veut le garder, confirme Christian Constantin. Et comme c’est un joueur que j’aime bien aussi…» Une mise au point présidentielle qui n’exclut nullement le rapatriement de l’international ivoirien en Valais par un cheminement plus classique.

Neitzke sur le départ

Si le public de Tourbillon s’apprête à retrouver Kasami, meilleur buteur du FC Sion avec onze réussites (huit en championnat et trois en Coupe) sous le maillot «rouge et blanc» la saison dernière, le défenseur André Neitzke (32 ans), dont le contrat en Valais expire à la fin du mois, ne figure en revanche pas dans les plans de Stéphane Henchoz.

Le départ acté du Brésilien, arrivé à Tourbillon en septembre 2017 en provenance du FC Schaffhouse, fait du recrutement d’un véritable patron pour sa défense la priorité absolue du mercato du FC Sion. Presque comme lors de chaque mercato valaisan depuis le départ de Reto Ziegler, à l’été 2017… (nxp)