On connaissait le Josip Drmic, joueur de football et accessoirement buteur lorsqu’il n’est pas blessé, on le découvre en chanteur. Le tout nouvel attaquant de Norwich vient de sortir un clip musical sur une chanson de rap qu’il a lui-même écrite et intitulée «No Tomorrow», «Pas de lendemain», en français dans le texte.

«J’ai de nombreux collègues dans l’industrie musicale et cela faisait longtemps qu’avais l’envie d’enregistrer ma propre chanson», a confié l’attaquant de la Nati dans une interview accordée au Blick , qui a été coaché par le rappeur allemand Eko Fresh.

Dans la vidéo, qui a été tournée en Croatie, le pays d’origine de Josip Drmic, on voit l’ancien joueur de Mönchengladbach passé du bon temps avec une jeune femme qu’il a rencontrée sur place. «C’est une Argentine qui voyage en Europe. Je l’ai approchée sur la plage et lui ai demandé si elle souhaitait participer au clip. Elle a spontanément accepté.» Drmic avoue avoir dû se «surpasser» pour chanter en studio. «Je suis tout sauf un chanteur, mais en studio, on peut faire de tout le monde un Justin Bieber.»

Le Suisse de 26 ans serait-t-il le nouveau Jean-Pierre François? On ne va pas non plus s’emballer, d’autant plus que le joueur semble s’être bien acclimaté à son nouveau club de Norwich, néo-promu en Premier League, puisqu’il a inscrit un triplé en amical contre Lutton Town.

Le clip vidéo: