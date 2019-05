Pascal Dupraz, avez-vous eu des contacts avec le FC Sion?

J’ai eu son président, Christian Constantin, par téléphone une ou deux fois par le passé. Il souhaitait avoir des renseignements sur des joueurs.

Il ne vous a donc jamais proposé de contrat.

Non, je n’ai jamais eu de contact direct avec lui pour le poste d’entraîneur.

Coacher en Valais, ça vous plairait?

Je suis un entraîneur de foot et mon vœu le plus cher est de retrouver un club. Or Sion est un club. Donc tout est possible.

En plus, vous n’êtes pas loin de chez nous.

C’est vrai, je vois le Léman tous les matins. J’habite en Haute-Savoie. A Saint-Cergues. La seule différence avec le village suisse de Saint-Cergue, c’est qu’il y a un «s» à la fin. Sinon, il n’y en a aucune.

Vous seriez prêt à venir en Suisse ?

Pourquoi pas? Ce qui déterminera la suite de ma carrière (ndlr : il est actuellement sans club) ce sont d’abord les opportunités, ensuite le projet qui me sera proposé. J’ai la chance d’avoir le temps. Je ne suis pas obligé de travailler demain. J’ai besoin de le faire car j’aime ça, j’ai la passion, mais il n’y a pas d’urgence dans le choix d’un club.

L’avantage de la Suisse, outre la proximité, c’est que c’est un pays que vous connaissez bien.

Très bien même. Je suis un amoureux de votre pays, et de l’esprit qui y règne. Et puis j’ai travaillé 20 ans à Genève, plus exactement au service des achats du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et tous les soirs je m’occupais d’un petit club, l’Evian Thonon Gaillard, qui a bien grandi au fil du temps.

Servette est désormais en première division. Ça pourrait être une belle adresse aussi, non?

Il y a plusieurs clubs romands en Super League: Xamax, Sion, Servette, peut-être Lausanne dans le futur. Je pourrais devenir l’entraîneur des Suisses romands! (il éclate de rire)

(nxp)