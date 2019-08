Il n'y a eu qu'un seul but marqué samedi lors de la rencontre amicale entre Triestina (Serie C) et la Juventus de Turin, mais quel but! Un magnifique lob concocté par Paulo Dybala, pourtant annoncé sur le départ.

Le génial argentin a tout fait dans cette action: un contrôle orienté pour mettre dans le vent son adversaire direct (dans le langage du football, on appelle ça un café crème), une accélération et un geste de velours pour lober le gardien et déposer le ballon dans les filets. A ce niveau, c'est presque de la poésie. D'ailleurs, on vous glisse ci-dessus la réussite du champion avec les commentaires en italien, pour que la magie soit totale.

Paulo Dybala a fêté sa réussite en montrant son numéro 10 au public puis en tapant sa main contre l'écusson de la Juventus de Turin, un club qu'il adore et qu'il ne souhaite pas quitter en dépit de la volonté de ses dirigeants, désireux de s'en séparer pour récupérer une grosse somme d'argent.

Les bianconeri débuteront leur saison le week-end prochain contre Parme. Avec ou sans Dybala?