Alors que se profilait son quart de finale de feu contre le FC Bâle, une affiche de Coupe qui aurait initialement dû se disputer le 5 mars dernier, Lausanne-Sport avait vu les choses en grand. Son département marketing n’avait ainsi pas hésité à créer une écharpe spéciale, aux couleurs des deux clubs et comprenant comme il se doit la date du 5 mars. Sauf que ce match, crise du coronavirus oblige, n’a jamais eu lieu comme prévu et que le rendez-vous a finalement été refixé à ce dimanche à partir de 16 heures (à huis clos).

Mais que faire de ces centaines d’écharpes devenues collector? Au lieu de les laisser dormir dans des cartons, le club vaudois a choisi de les mettre en vente. Et cela marche, puisque les fans du LS semblent se les arracher, ce que confirme Vincent Steinmann. «On a tenté le coup. Et les demandes affluent. Par rapport à ce que l’on a vécu en mars et en avril, c’est un souvenir collector», s’enthousiasme le directeur administratif.

A quelques jours de son rendez-vous dominical, le leader de Challenge League a aussi renforcé son offre consistant à offrir à ses supporters la possibilité de venir suivre ce quart de finale sur écran géant dans plusieurs bars lausannois, tous réquisitionnés pour l’occasion.

Quart, demi et finale en une semaine!

«Les huit premiers lieux de convergence affichent déjà tous complet, se réjouit notre interlocuteur. On va encore ouvrir d’autres bars à travers Lausanne d’ici dimanche… Après une aussi longue attente, nos fans ont apparemment soif de football.» Et s’il devait de surcroît avoir une jolie surprise à arroser au soir du 14 juin…

Hormis l’affiche Lausanne-Bâle, avancée en raison de l’engagement européen des visiteurs, les trois autres quarts de finale se disputeront quelques jours seulement après la fin du championnat. Il s’agit, rappelons-le, de Winterthour-Bavois, de Lucerne-YB et de Rapperswil-Sion (5 et 6 août). Dans la foulée, on enchaînera avec les demi-finales (8 et 9 août) et la finale (mercredi 12 août à Berne, très vraisemblablement à huis clos aussi), le tout dans la même semaine.

