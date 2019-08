«La FIFA envisage discrètement de quitter la Suisse.» Mercredi, un article du New York Times (NYT) a relancé les spéculations sur un éventuel déménagement de la fédération mondiale de football. Créée à Paris, en 1904, la FIFA avait rejoint Zurich en 1932. A l’époque, la décision avait été motivée par la situation centrale de la Suisse, sa neutralité et son accessibilité par le train.

Nonante ans plus tard, la FIFA n’a plus rien de commun avec ce qu’elle était. Elle génère des milliards de revenus de ses compétitions, notamment la Coupe du monde, et emploie plusieurs centaines de personnes. Cependant, la logique reste la même: la fédération cherche toujours à bénéficier des meilleures conditions.

La FIFA se plaint de sa situation en Suisse

Selon le NYT, qui cite anonymement deux personnes de l’intérieur, Gianni Infantino a demandé à son administration de sonder les pistes. Car – et ce n’est pas un secret – la FIFA se plaint à intervalles réguliers de sa situation en Suisse. En l’occurrence, elle regretterait la loi sur le travail qui rend compliqué le recrutement de personnel d’origine extra-européenne. Et la difficulté à continuer ses activités dans un pays réputé pour le secret d’entreprise, ce qui ne correspondrait pas aux objectifs que se fixe une organisation qui cherche à retrouver la confiance du public. Le NYT précise aussi qu’aucun calendrier n’est établi, ni qu’un statu quo, à savoir le maintien du siège à Zurich, soit exclu.

Ces révélations ne sont en fait qu’un épisode de plus dans les rumeurs qui entourent l’organisation. Depuis près de vingt ans et l’avènement du foot business, la FIFA, comme n’importe quelle «multinationale» qui se respecte, ne fait que chercher à optimiser sa situation. Mais sous la présidence de Gianni Infantino, cette volonté de sonder tous les scénarios semble s’être accélérée. Une manière aussi, peut-être, de mettre la pression sur la Suisse, pour qui un départ de la FIFA, malgré les affaires de corruption, serait vécu comme un camouflet.

Les rencontres avec Macron

Preuve de cette activité sous-marine permanente: en décembre 2018, en pleine crise des «gilets jaunes», Gianni Infantino avait abordé le sujet d’un déménagement partiel, à Paris, avec le président français Emmanuel Macron. Selon les fuites du moment relayées par Le Monde, il aurait été question de transférer la direction et l’antenne commerciale et marketing de la FIFA, à condition de bénéficier d’un statut fiscal particulier comparable à celui d’organisations internationales comme l’Unesco. Un thème que les deux présidents ont à nouveau abordé rapidement lors d’une rencontre le 4 juin 2019, soit la veille de la réélection du Valaisan à la présidence de la FIFA et à quelques jours de la Coupe du monde féminine.

Un autre exemple de cette volonté de chasser les avantages a été révélé le 9 juin par la RTS. Sur la base de documents contenus dans les Football Leaks. Ceux-ci indiquaient que des discussions et des courriers entre la FIFA et le Département des affaires étrangères (DFAE), notamment une rencontre entre Gianni Infantino et Ignazio Cassis, fraîchement élu conseiller fédéral. La requête de la fédération sportive était alors d’être traitée comme une organisation non gouvernementale internationale (ONGI) par la Suisse. Une classification qui «offre des exemptions fiscales et facilite l’engagement d’employés extra-communautaires.»

Alors déménagement ou pas? La FIFA n’a jamais confirmé ces velléités de prendre l’air. Néanmoins, une chose est certaine: comme les géants mondialisés Amazon ou Google, par exemple, la FIFA menée par Gianni Infantino ne ratera jamais aucune occasion d’améliorer sa situation.