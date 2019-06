Grâce à un but d'Edinson Cavani, l'Uruguay s'est emparé de la tête du groupe C de la Copa América en battant le Chili 1-0, lundi, à Rio de Janeiro, et affrontera le Pérou en quarts de finale, évitant la Colombie. C'est aux doubles tenants en titres chiliens que reviendra la difficile tache de se mesurer aux Cafeteros, seule équipe à avoir remporté ses trois matches de poule, avec 4 buts inscrits et aucun encaissé.

Cavani a inscrit le but de la victoire de la tête (82e), à la fin d'un match assez terne au vu des attentes que suscitait une telle affiche. «Nous avons bien joué par moments, avec l'attitude et la mentalité nécessaire pour gagner le match, a commenté l'attaquant du Paris SG. Nous voulions nous qualifier en première place pour laisser une bonne image et garder cette attitude positive», a-t-il ajouté.

Le gardien chilien Gabriel Arias a beau se détendre, le coup de tête d'Edinson Cavani fera mouche. Image: Keystone.

La provocation Jara

Les deux équipes étaient déjà qualifiées en entrant sur le terrain, mais pour la «Céleste», pas question de faire jouer les «coiffeurs»: Oscar Tabarez a décidé de jouer son va-tout, avec une formation plus offensive que lors des deux premiers matchs.

Pour pourvoir le duo d'attaque Suarez-Cavani en bons ballons, l'Uruguay a tenté d'apporter une touche de créativité à son milieu de terrain, alignant Giorgian De Arrascaeta aux côtés de Lodeiro pour l'animation offensive. Arrascatera était littéralement dans son jardin, lui qui évolue à Flamengo, club de Rio qui joue pratiquement tous ces matches à domicile au Maracana.

Côté chilien, le duo Vargas-Sanchez a été maintenu devant, mais Vidal a été laissé au repos. Choix tactique ou simple provocation, le défenseur Jara, a été aligné pour la première fois du tournoi justement pour ce match contre l'Uruguay.

Lors de la Copa América de 2015, c'est lui qui avait choqué le monde du football en introduisant un doigt entre les fesses de Cavani durant le quart de finale remporté par la «Roja». L'Uruguayen avait répliqué en lui mettant la main au visage, ce qui lui avait valu un carton rouge.

Suarez réclame une faute de main... du gardien!

Autre scène à signaler, plutôt cocasse celle-ci: l'attaquant urugayen Luis Suarez a réclamé un penalty pour une faute de main... du gardien chilien Gabriel Arias. Celui-ci est en effet sorti au devant de l'attaquant de Barcelone pour dévier son centre en corner d'une petite claquette de la main gauche. Luis Suarez a immédiatement levé le bras pour réclamer un penalty. Mais l'arbitre ne le lui a pas accordé: il sait que le gardien a le droit de toucher le ballond es mains dans sa surface, lui...

Luis Suarez qui réclame une main... du gardien !pic.twitter.com/y5H89Za64A — Les Remplaçants (@Les_Remplacants) 25 juin 2019

(nxp)