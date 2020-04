Depuis samedi, la très grande majorité (98%) des 150 000 jeunes footballeurs de notre pays sait qu’elle sera privée de dessert jusqu’au mois d’août au moins. Une éternité pour des gamins souvent passionnés. Quant aux 2% restants, ceux qui concernent l’élite de nos jeunes, il ne leur reste qu’un mince espoir de terminer la saison. «J’espère encore qu’ils auront la possibilité de rejouer en juin mais cela me semble quand même assez compliqué, soupire Pablo Iglesias. Les rumeurs que j’entends sur le championnat de 1re ligue - où évoluent plusieurs équipes de M21 - ne sont pas positives. Et pour les plus jeunes, ma sensation est que la décision finale va se calquer sur celle qui concernera l’enseignement. Quoi qu’il en soit, il faudrait que les choses soient claires le plus vite possible.»

La première pensée du directeur sportif lausannois, et ancien formateur à l’ASF, va vers tous ceux qui sont désormais privés de ballon. «Contrairement à ceux qui ont la chance de figurer parmi les Élites, ils n’ont plus rien. Plus d’entraînements, de conseils, ni souvent de liens avec leurs coéquipiers. Or l’aspect social est un élément primordial. Et si la coupure est trop longue, je me demande même si nombre d’entre eux ne se détourneront pas du foot pour s’intéresser à un autre sport dont la pratique est plus simple durant cette période si particulière.»

Une crainte que le technicien a beaucoup moins pour les 2% restants. «Entre l’école, l’apprentissage, les entraînements, les matches et les déplacements, ils vivent toute l’année à un rythme effréné. Cette pause forcée peut au contraire leur permettre de souffler un peu, de découvrir d’autres choses. Dans un certain sens, et à condition qu’elle ne se prolonge pas trop, elle pourrait même avoir un petit effet bénéfique.»

Un aspect que partage Gérard Castella. «Cela leur permettra peut-être de se rendre mieux compte encore de la chance qu’ils ont de pouvoir vivre pleinement leur passion dans d’excellentes conditions et avec un encadrement de qualité, assure le responsable de la formation des Young Boys. Lorsqu’ils reprendront le chemin des terrains d’entraînements, leur motivation pourrait même avoir été décuplée.»

Pas un frein à la progression

Une coupure d’une longueur inhabituelle qui ne freinera toutefois aucunement leur progression. «Ces quelques mois sans compétition n’auront aucune incidence sur la suite de leur carrière, assure Gérard Castella. D’autant plus que tout le monde est à la même enseigne. Non, aujourd’hui cette incertitude sur la durée de cette interdiction est presque la chose la plus gênante. Lors des contacts que j’ai eu avec plusieurs de nos jeunes, je constate surtout qu’ils trouvent le temps long et qu’ils souffrent de ne pas retrouver leurs coéquipiers et leurs entraîneurs pour des séances collectives.»

Ces privilégiés qui représentent l’avenir du football suisse bénéficient aussi d’un encadrement digne des professionnels. «Lors des habituelles pauses hivernales et estivales, explique Pablo Iglesias, chaque jeune reçoit un programme individuel. Actuellement, le suivi est plus poussé encore puisque chaque individu (ndlr: ils sont une centaine en tout) a un programme personnalisé à effectuer quatre à cinq fois par semaine. En plus, une visioconférence d’équipe hebdomadaire a été mise en place par notre directeur technique, Thierry Cotting. Elle leur permet de se revoir, d’étudier des aspects plus tactiques et surtout de passer un peu de temps ensemble. Même si ce n’est que par le son et l’image, cet aspect est non seulement important mais encore très apprécié.»

Chercher le positif

Un schéma qui est à peu près le même à YB, comme l’explique Gérard Castella. «Chez nous aussi un entraînement collectif est mis sur pied chaque semaine par les entraîneurs. Cela leur donne l’occasion d'effectuer un travail différent qu’ils n’auraient jamais eu la possibilité de faire en temps normal. Comme l’analyse approfondie de leurs propres performances, le visionnement de grands matches ou l’observation attentive de la prestation d’un joueur en particulier. Nous demandons à nos entraîneurs d’être créatifs mais sans oublier de faire réfléchir leurs joueurs en les obligeant à trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes posés. Avec un peu de bonne volonté, on réussit toujours à dénicher un peu de positif dans chaque situation. Même les plus contraignantes et inhabituelles.»

André Boschetti