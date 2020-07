Le défenseur ivoirien du FC Lugano Eloge Yao (24 ans) passe pour le grand poissard depuis la reprise post-Covid du championnat de Super League suisse. Si son équipe n'a en effet encaissé que cinq buts en autant de matches, trois d'entre eux sont des autogoals à porter au crédit de Yao.

Le 21 juin dernier, pour le premier match après la pause liée à la pandémie, il avait permis à Servette de sauver un point à domicile (1-1) en battant son propre gardien à la 61e minute du match.

Dimanche au Wankdorf, Yao a fait encore plus fort, puisqu'il a détourné dans ses propres filets des centres de Lotomba (32e) et de Gaudino (59e), inscrivant les deux premiers buts de Young Boys (qui s'est finalement imposé 3-0).

INCREDIBLE! Eloge Yao scored two OGs in the same match this afternoon as his FC Lugano side lost to Young Boys at the Wankdorf Stadium.



This is the first time that a player has scored two OGs in one game in the Swiss Super League SINCE 1985. #YBLUG pic.twitter.com/eShuMbTkdD