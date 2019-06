En France, le spectacle est aussi dans les tribunes

En France, il n'y a pas que sur le terrain qu'il y a du spectacle. Les supporters des nations qualifiées se font aussi remarquer dans les tribunes, et tout particulièrement ces messieurs, qui font preuve d'une exubérance incroyable. Galerie fleurie et colorée de ces fans de foot au masculin qui n'en loupent pas une pour se faire remarquer.

Enfin, ça, c’était pour faire comme pour la galerie des supportices sud-américaines parue jeudi. C’était un peu plus compliqué de trouver des hommes en pose sexy, dans les tribunes de Coupe du monde en France. Mais on a quand même déniché un peu plus d’une vingtaine de photos de qualité un peu inégale, sur 60 pages d’une trentaine de clichés autour du Mondial féminin… (nxp)