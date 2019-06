Scénario complètement fou mercredi soir au Parc des Princes, à Paris. Éliminés de la course aux deux premières places du groupe D avant de s'affronter, l'Argentine et l'Ecosse espéraient s'imposer pour tenter de finir parmi les meilleures troisièmes de cette Coupe du monde 2019 et ainsi accéder aux huitièmes de finale.

Alors qu'elles menaient 3-0 à une quinzaine de minutes de la fin, les Écossaises se sont effondrées, encaissant deux buts coup sur coup (74e et 79e). Et en toute fin de partie, Howard a taclé Cometti dans la surface. L'arbitre a fait appel à la VAR avant de désigner le point de penalty. «J'ai revu la faute sur le penalty cinq-six fois, et je n'ai pas vu ce que les arbitres ont vu. Je pense que la FIFA devra se pencher sur le niveau de certains arbitres dans ce tournoi», a réagi Shelley Kerr, la sélectionneur de l’Ecosse.

Coupable de n'avoir laissé aucun de ses deux pieds sur sa ligne de but, la gardienne Lee Alexander a vu la tireuse argentine avoir droit à un deuxième essai. Et après avoir buté sur le dernier rempart écossais, Florencia Bonsegundo a bien rectifié le tir. «A partir du moment où Wendie Renard avait pu retirer le sien contre le Nigeria, on imaginait mal comment ne pas accorder ce droit à Florencia Bonsegundo, hier soir», écrit L'Equipe jeudi.

Avec le #VAR, tant que tu n’as pas marqué ton penalty VAR, tu peux le retirer... plus de justice disaient-ils... une honte oui. #SérieEnCours #ridicule #unautrefoot #PoorScotland pic.twitter.com/kZtorJTbtW — erik bielderman (@erikbielderman) 20 juin 2019

Pour leur participation inaugurale au Mondial, les Écossaises, défaites lors de leurs deux premières rencontres, peuvent nourrir de gros regrets. «C’est dur, très difficile, a reconnu Shelley Kerr. On a mal géré ce dernier quart d’heure. Cela nous servira. On est très amer. L’Argentine a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. Je vais passer du temps avec mes joueuses. On est tous un peu dévastés.»

(nxp)