Alors que les championnats de Super et de Challenge League sont à l’arrêt, à l’instar de la plupart des autres ligues européennes, que les clubs ne s’entraînent souvent plus, il existe encore des endroits sur la planète où le ballon roule toujours – personne ne sait trop pour combien de temps encore.

C’est notamment le cas en Australie, nouvelle patrie du gardien Daniel Lopar (34 ans) et de Pirmin Schwegler (33 ans), réunis sous le maillot de Western Sydney Wanderers. Ce week-end, l’ex-portier du FC Saint-Gall – il y a joué de 2006 à 2019 pour un total de 299 parties - et l’ancien milieu de terrain du Bayer Leverkusen et de l’Eintracht Francfort notamment sont revenus de Melbourne avec un match nul méritoire (1-1). Arrivé en Australie l’été dernier, Lopar possède un contrat longue durée courant jusqu’en juin 2022.

Derdiyok leader en Ouzbékistan

Perdu de vue depuis une ultime pige en Turquie (à Göztepe), Eren Derdiyok sait pourtant toujours marquer des buts, ce qu’il est en train de prouver sous le maillot du club ouzbek de Pakhtakor Tashkent, qu’il a rejoint le 20 janvier dernier. A 31 ans, l’ancien international helvétique (60 matches, 11 buts) a participé à la large victoire du leader contre Metallurg Bekabad.

Entré peu après l’heure de jeu, l’attaquant a inscrit de la tête le 4-1 final dix minutes plus tard (72e). Seule formation à avoir fait le plein de points, Pakhtakor est entraîné par l’ancien international géorgien Shota Arveladze.

Vous souvenez-vous par ailleurs d’Innocent Emeghara (30 ans), dont le sens du but, à l’époque, lui avait valu une petite dizaine de sélections avec l’équipe de Suisse? L’homme, qui avait éclaté en son temps sous le maillot de Grasshopper, continue de vadrouiller à travers la planète foot. Après avoir quitté les pelouses helvétiques, Emeghara a successivement joué en France (Lorient), en Italie (Sienne, Livourne), en Azerbaïdan (Qarabag Agdam), à Chypre (Ermis Aradippou) et jusqu’en Major League Soccer (San José Earthquarters).

Depuis cette saison, le voici désormais en 2e division turque, à Fatih Karagümrük, sous le maillot duquel il a été titularisé à 18 reprises en 24 matches (6 buts). Connu pour sa pointe de vitesse, Emegara n’a disputé samedi que les 120 dernières secondes du match contre Qltay Izmir (2-2).

Gökhan Inler chauffe le banc

Et puisque l’on est en Turquie, restons-y pour vous donner quelques nouvelles de Gökhan Inler. S’il a depuis perdu de sa splendeur, l’ancien capitaine de l’équipe nationale (89 sélections entre 2006 et 2015) n’a toujours pas raccroché ses crampons. Le plus souvent cantonné sur le banc cette saison avec Istanbul Basaksehir FK, Inler, qui fêtera en juin ses 36 ans, n’a pas participé au choc au sommet dominical contre Trabzonspor (1-1). Ses dernières minutes de jeu remontent déjà à l’année passée (18 minutes le 16 décembre contre Konyaspor). Le contrat du milieu de terrain court jusqu’au 30 juin prochain.

N.J.