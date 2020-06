La Premier League a repris ses droits mercredi soir, avec un premier duel opposant Aston Villa à Sheffield United. Et le championnat anglais a recommencé avec un énorme couac, intervenu à la 42e minute de jeu.

Sur un coup franc frappé par Oliver Norwood, Sheffield a bien cru ouvrir le score, avec l’aide du gardien adverse Orjan Nylan, lequel est entré dans son propre but avec le ballon. Reste que l’arbitre de la rencontre, Michael Oliver, n’a pas validé la réussite des visiteurs, sa montre connectée à la goal line technology n’ayant pas vibré.

Where is both VAR and Goal-line technology when you need it?



???????????? #AstonVilla #Sheffield #PL pic.twitter.com/fedLqFnfLH