Quand une équipe va en affronter une autre sur le continent dans le cadre d'une coupe européenne, plusieurs personnes vont se renseigner sur l'adversaire. Son histoire, sa tactique, ses joueurs, tous ces détails qui vont faire la différence.

Jeudi soir, par exemple, Feyenoord, club de première division néerlandaise, accueille Young Boys, champion de Suisse, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue Europa (21 heures).

Un match important pour les Néerlandais, qui sont derniers de leur groupe, qui affrontent un YB leader de cette poule.

Alors quand on a entendu Dick Advocaat, entraîneur de Feyenoord, qui a été sélectionneur des Pays-Bas, de la Belgique et de la Russie par exemple, dire que YB a été 7 fois champion sur les 8 dernières années, on se demande comment lui et son staff ont bossé.

????| 'Young Boys is in de laatste 8 jaar 7 keer kampioen geworden.' In de werkelijkheid is het 3 keer in de laatste 58 jaar, maar Advocaat zat in de buurt ???? #FactCheck pic.twitter.com/5c6PiaVrM1 — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) November 6, 2019

A sa décharge, il a repris l'équipe au début du mois et n'a peut-être pas encore tous les numéros de ses nouveaux collaborateurs. Mais, comme l'indique le tweet, en fait YB n'a remporté que 3 titres de champions depuis 1960, mais bien les deux derniers.

Alors, Advocaat pense peut-être qu'il va affronter le FC Bâle. Mais là encore, ça ne joue pas. Le FCB a été champion huit fois de suite de 2010 à 2017.

Le coach de Feyenoord va certainement prendre ses marques rapidement, mais il va devoir reprendre en mains ses adjoints afin d'avoir les bonnes informations à l'avenir.

Yves Desplands