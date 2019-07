C’est assez rare pour être souligné. Quatre équipes de Swiss Football League avaient choisi de se mesurer à un adversaire de Ligue 1 pour terminer leur préparation. Et toutes l’ont emporté. Un tir groupé qu’il convient certes de relativiser - le championnat de France ne reprendra que le week-end des 10 et 11 août, et les équipes de L1 sont logiquement encore en période de rodage - mais que l’on est en droit d'apprécier à sa juste valeur au moment où nos amis français ne manquent pas une occasion de rappeler qui sont les champions du monde en titre...

Néo-promu vaudois en Challenge League, Stade-Lausanne-Ouchy a été le premier à fixer le tarif en prenant le meilleur sur le FC Nantes dès vendredi soir. A Vidy, les joueurs d’Andrea Binotto se sont imposés sur le club de Waldemar Kita, l’ancien boss du LS, dominé 1-0 à la suite d’un penalty transformé par le Belge Mbuyi-Mutombo (12e), débarqué cet été de deuxième division écossaise (FC Partick Thistle). A noter que SLO est la seule équipe parmi l’élite helvétique (Super et Challenge League) à avoir remporté tous ses matches amicaux, ce qui en dit long sur son potentiel, en matière de qualité de jeu proposé notamment…

Pour ne pas demeurer en reste, Lausanne a imité son nouveau concurrent et voisin direct en disposant le lendemain de l’AS Monaco sur le score de 2-1. Devant plus de 2000 spectateurs réunis à la Pontaise, Aldin Turkes (67e) et Dan Ndoye (87e) ont répondu à l’ouverture du score signée Boschilia. Là aussi, la troupe de Giorgio Contini a marqué les esprits, ce qui demandera bien sûr confirmation dès samedi à Schaffhouse où le contexte sera beaucoup moins amical…

Simone Rapp a marqué contre Nice

Le FC Thoune, lui, s’est déplacé à Divonne, en France voisine, pour y rencontrer l’OGC Nice, qu’il a joliment battu 3-1 grâce à un doublé de Sorgic et un but de Rapp. A défaut de points, l’équipe de Marc Schneider a emmagasiné un capital confiance qui lui sera utile pour aborder les premières échéances de la saison 2019-2020.

La dernière victoire (2-1) est à mettre au crédit du Servette FC, qui a terminé à Bourgoin-Jallieu la démonstration helvétique en signant contre l'Olympique Lyon (privé de notamment Memphis, Dembélé et Fekir) un succès de prestige de nature à lui apporter quelques certitudes supplémentaires au moment d’aborder son défi dominical de la rentrée: s’en aller affronter YB sur ses terres. Koné et Tasar ont marqué les deux buts servettiens. Un un… et deux… et trois… et quatre zéro. Messieurs les Français, le football suisse vous salue bien!