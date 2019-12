Absent de l'entraînement du Paris Saint-Germain vendredi, Marquinhos ne figure pas sur la feuille du match samedi à Montpellier. Le Brésilien du PSG est resté aux côtés de sa femme, qui a accouché de leur deuxième enfant, un petit garçon nommé Enrico.

Enrico Cabrino Corrêa 06.12.2019 ???? E o molecão chegou, parabéns mamãe @carolcabrino você é a nossa guerreira! Que alegria, quanta emoção, obrigado papai do céu por mais essa benção em nossas vidas. ???????? pic.twitter.com/PY0Jxx1ns1 — Marcos Aoás Corrêa (@marquinhos_m5) December 7, 2019

Interrogé sur la non-présence dans le groupe du défenseur reconverti comme no 6 à Paris, le mythique ex-entraîneur d'Auxerre Guy Rouy s'est un peu trop lâché. «C’est les hommes qui accouchent maintenant?», s'est-il demandé avant d'enchaîner. «Y’a pas de médecins à Paris pour faire accoucher cette dame?». Des propos plus que malheureux quand on sait que le premier enfant du couple a été placé sous assistance respiratoire lors des premiers jours de sa vie...

Ça donne quoi 5 hommes sur un plateau qui commentent le choix de @marquinhos_m5 d’être auprès de sa femme à l’accouchement, après l’horreur qu’il a vécue de voir sa première fille naître sous assistance respiratoire et ne pas rentrer à la maison ? Ça.

Devant le tollé provoqué sur les réseaux sociaux, l'émission a présenté ses excuses ce samedi avant de voir Marquinhos réagir, dans un tweet depuis effacé. «Jugements et critiques déplacés, heureusement je ne regarde pas cette émission et je ne connais pas ces personnes-là; mais merci, le bébé va bien!» Un peu plus tard, le club parisien a lui fait part de sa «consternation».

L’Equipe du Soir, Olivier Menard et ses chroniqueurs présentent leurs plus sincères excuses suite aux propos déplacés tenus sur le forfait de Marquinhos pour le match du PSG ce soir.

La Chaîne l’Equipe souhaite à Marquinhos, sa femme et toute leur famille beaucoup de bonheur. — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) December 7, 2019

Sa femme étant à l’hôpital depuis 2 jours dans l’attente d’accoucher, le club a decidé que Marqui reste avec elle.

Le club transmet d’ailleurs toutes ses félicitations et vœux de bonheur à Marqui et à sa femme, qui a donné naissance hier après-midi à leur deuxième enfant. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2019

