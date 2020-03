Les gagnants

Xherdan Shaqiri

L’ailier de Liverpool, connaît une saison atroce. Il a joué 256 minutes en tout et pour tout, a marqué une seule fois et, surtout, n’a plus foulé une pelouse depuis le 11 janvier. «XS» était alors entré à... une minute de la fin face à Tottenham. Ses blessures récurrentes l’ont encore une fois rattrapé et la concurrence chez les Reds est terrible. Il est acquis qu’il partira cet été, dans un club où il aura davantage de chances d’être un premier choix. De quoi faire une grosse saison avant l’Euro 2021.

Edimilson Fernandes

Blessé sur le flanc gauche (hanche? Genou? Ménisque? On n’a pas vraiment su), le demi valaisan de Mayence nous avait fait peur cet hiver. Il est finalement revenu au jeu plus vite que prévu, fin février déjà. Avec une saison pleine dans les jambes, il aura l’occasion de se montrer indispensable aux yeux de Vladimir Petkovic, lui qui peut jouer à à peu près tous les postes du milieu de terrain. Il peut aussi, apparemment, dépanner en défense centrale!

Ruben Vargas

Devenu consistant en Bundesliga avec Augsbourg, régulièrement appelé sous les drapeaux (3 sélections, un but et une passe décisive à Gibraltar), le Lucernois de 21 ans va pouvoir tranquillement progresser encore une saison. Il évolue à un poste où les sélectionnables ne sont pas légion et il est déjà le joueur offensif suisse évoluant à l’étranger à avoir eu le plus de temps de jeu lors de l’exercice 2019/2020. Avec un an de plus, il pourrait bien être incontournable.

Dans une moindre mesure: Josip Drmic, Timm Klose. Les deux «anciens» reviennent de blessure. Le premier a marqué deux fois en deux matches de FA Cup et le second, défenseur central, a un profil costaud rare pour un international suisse.

Les perdants

Stephan Lichtsteiner

Le capitaine de l’équipe de Suisse est arrivé à un âge où les années comptent encore plus qu’avant. L’ancien d’Arsenal et de la Juventus aura 37 printemps (et demi) à l’été 2021 et il est passé remplaçant à Augsbourg depuis la mi-janvier. De plus, à son poste, Kevin Mbabu va devenir de plus en plus incontournable, Silvan Widmer est constant au FC Bâle et Michael Lang une solution de repli crédible au cas où.

Renato Steffen

L’ailier de Wolfsbourg est un joueur de rêve quand il s’agit de faire un groupe de 23 pour un grand événement international. Il est bon camarade, peut jouer à plusieurs postes et n’a aucun problème avec son statut de remplaçant. En 2020, il aurait même été un recours logique, lui qui a réussi une bonne année avec les Loups. Des (jeunes) loups, justement, il y en a quelques-uns qui intègrent gentiment l’équipe nationale et autrement plus doués techniquement. Et comme ils auront un an de plus…

Manuel Akanji

Le défenseur central de Dortmund est en grande difficulté à Dortmund, où Lucien Favre ne fait pas mystère de sa désaffection pour lui. Fabian Schär et Nico Elvedi sont indéboulonnables et ils sont quelques-uns, derrière, à lorgner la place de troisième défenseur central. Avec un an de plus et quelques matches de Coupe d’Europe, Eray Cömert va commencer à frapper sérieusement à la porte, Timm Klose va revenir, Ricardo Rodriguez est à l’aise dans l’axe gauche, Denis Zakaria peut jouer derrière et on n’est jamais à l’abri d’une révélation.

Dans une moindre mesure: Mario Gavranovic, François Moubandje. Les deux joueurs du championnat de Croatie seront dans le dur si rien ne se passe d’ici une année. Le premier marque toujours, mais est à la merci d’un «p’tit jeune» ou d’un retour en grâce sur le front de l’attaque. Le latéral gauche, lui, est déjà derrière Ricardo Rodriguez et Loris Benito. Et comme il n’a plus joué depuis la mi-décembre…

Robin Carrel