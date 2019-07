Les clubs de Super League en ont terminé ce dernier week-end avec les matches amicaux, place désormais à la compétition, le seul juge de paix vraiment valable. Les trois coups du championnat résonneront ce vendredi déjà, avec un Sion-Bâle qui s’annonce passionnant à bien des égards (nouveau coach à Tourbillon, introduction de la VAR, etc.). Prévenu initialement samedi soir, le match a été avancé de 24 heures afin d’assurer aux joueurs rhénans une meilleure récupération avant l’important défi qui les attend dès le 23 juillet aux Pays-Bas où le FCB défiera le PSV Eindhoven pour le compte du match aller du deuxième tour qualificatif de la ligue des champions.

Déjà un premier trophée pour YB

A l’heure de dresser un très sommaire bilan d’été, que dire de ses premières sorties amicales? Si tous n’ont pas disputé le même nombre de rencontres ni affronté des adversaires d'un même calibre, plusieurs enseignements s’imposent. Titre fort honorifique au demeurant, le FC Bâle peut être considéré comme l’inofficiel vainqueur de ses semaines de préparation, avec une moyenne de 2,4 points par match. Ce n'est pas vraiment une surprise. Sur la lancée d’un printemps réussi, le club rhénan entend en effet repartir à la conquête des sommets sinon combler l’écart qui le séparait d’YB lors de l’exercice écoulé.

Double champion de Suisse en titre, YB a terminé sa préparation en disputant deux matches le même jour. Samedi passé, il a d'abord perdu le premier contre Kriens (0-2) en alignant une équipe B avant de remporter le second contre les Anglais de Crystal Palace en finale de la Coupe Horlogère en se présentant avec toutes ses stars. Deux réussites signées Ngamaleu et Hoarau ont permis aux Bernois de soulever un premier trophée.

46 buts pour Saint-Gall contre... 2 au FC Sion

Seules deux équipes aborderont la reprise en étant invaincues : Saint-Gall et Sion. Alors que l’équipe de Peter Zeidler a soigné son goal-average et renforcé la confiance de ses attaquants en affrontant notamment deux formations de… 3e ligue – le FC Speicher et le FC Bad-Ragaz, laminés respectivement 17-0 et 19-2 -, celle de Stéphane Henchoz a dû attendre un match interne contre les espoirs de Tourbillon pour inscrire son seul but dans le jeu, œuvre de Lenjani, qui n’est pas un attaquant. L’autre but valaisan a été inscrit sur penalty contre Grenoble (1-1).

Si le chantier que constitue l’attaque aujourd’hui fantomatique du FC Sion paraît toujours aussi immense, le FC Sion a bouclé sa préparation avec un seul but encaissé (sur penalty), ce qui représente un exploit de nature à sans doute rassurer quelque peu Stéphane Henchoz. De là à en tirer des enseignements définitifs, c’est déjà autre chose.

Néo-promu en Super League, Servette s’est offert ce week-end un succès de prestige (2-1 contre Lyon), l’idéal avant le rendez-vous des champions qui l’opposera dimanche à YB au stade de Suisse.

Xamax a alterné le médiocre et le rassurant

Si le classement final de la saison à venir épousait celui établi sur la base des matches amicaux, Lucerne serait relégué et NE Xamax à nouveau barragiste. Ces derniers temps, le miraculé du Brügglifeld a alterné le très médiocre (et parfois franchement préoccupant) et le plus rassurant. Il est toutefois à noter que les deux succès des joueurs de Joël Magnin ont été obtenus contre des formations de Promotion League (Rapperswil et Yverdon).

Pour les dix équipes sur la ligne de départ, qu’en sera-t-il dans la réalité du championnat, lorsque les points compteront vraiment? Dans quelques jours, on saura enfin.