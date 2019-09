Grand absent - avec Stan Wawrinka - de la troisième édition de la Laver Cup cette semaine à Genève, Novak Djokovic fait néanmoins parler de lui sur la Toile. Blessé lors du dernier US Open, poussé à l'abandon même à cause de son épaule gauche trop douloureuse contre Stan Wawrinka en 8es de finale, le no 1 mondial, talonné d'ailleurs par Rafael Nadal, n’est pas sûr de pouvoir rejouer en compétition officielle cette année.

Le Serbe, qui avait donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé dix jours après sa sortie prématurée à Flushing Meadows, se montre aujourd'hui plus pessimiste, alors qu'il espère pouvoir participer à la tournée asiatique, à commencer par le tournoi ATP 500 de Tokyo. Il a avoué dans une interview accordée à la télévision serbe «RTS» que sa blessure à l’épaule gauche était «malheureusement plus sérieuse que prévue».

«J’aimerais bien pouvoir vous dire quand je reviendrai à la compétition, mais je n’en ai vraiment aucune idée. J’espère remonter sur le court d’ici une à deux semaines, a dit «Nole». C’est en tout cas le plan dans un scénario idéal. Mais je ne peux vraiment pas assurer que ce sera le cas. Tout ce que je peux faire en ce moment, c’est continuer ma réhabilitation et voir comment mon épaule réagit.»

L'autre sujet autour de Novak Djokovic, c'est cette (nouvelle) histoire de chambre à oxygène pendant sa quinzaine à New York. Révélée jeudi par Mick Dickson, journaliste au Daily Mail, celle-ci raconte que le joueur de 32 ans avait un espace installé à 300 mètres de Corona Park pour se soigner et récupérer au mieux. Pas interdite, cette pratique pose néanmoins la question de l’équité sportive, note «Eurosport».

JSa