Christian Binggeli se retrouvera-t-il dans la peau de l'arroseur arrosé dimanche soir? Tel pourrait être le cas si «son» NE Xamax FCS devait ne pas réussir à conserver sa place en Super League. Car il y a un peu moins de deux ans, le président du club de la Maladière s'était farouchement engagé en faveur du retour de cette double confrontation de promotion-relégation Super/Challenge Leagues.

Ce fameux barrage a été abandonné à l'issue de la saison 2011-2012. Cette année-là, Xamax avait été relégué en ligue amateur après la faillite Chagaev, et Sion, neuvième, avait dû lutter face au deuxième de Challenge League. Le nom de ce dernier? Aarau, déjà! Le club valaisan s'en était sorti (3-0 à l'aller à Tourbillon, 0-1 au retour à Brügglifeld).

Une fin un peu plus attrayante

Depuis cette année-là, il n'y avait plus de barragistes. Le dernier de Super League était relégué, le premier de Challenge League promu. Point barre. Deux fois deuxième de Challenge League (derrière Lausanne en 2016, puis le FC Zurich en 2017), NE Xamax ne savait pas encore à l'automne 2017 qu'il décrocherait le Graal au printemps suivant.

Du coup, son président s'est mis en tête de faire le forcing pour que le barrage refasse son apparition. «Lorsqu'on termine deuxième deux saisons de suite, on n'a plus que les yeux pour pleurer, disait-il dans une interview à RTN en novembre 2017. On s'est dit que le retour du barrage donnerait une chance supplémentaire à un club de Challenge League d'aspirer à la promotion, et aussi que cela rendrait la fin de championnat un peu plus attrayante.»

Un premier refus, puis...

Les vingt clubs de Swiss Football League ont dans un premier temps rejeté le retour du barrage (10 voix pour et 10 voix contre, lors du vote du 10 novembre 2017, majorité des deux tiers requise). Mais le 25 mai 2018, revirement de situation: le retour du barrage était entériné par 16 voix à 4.

Le président Christian Binggeli la tient donc, sa «fin de championnat un peu plus attrayante»! Sauf qu'entretemps, son club est devenu un club de Super League, et qu'il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Lors de la même interview à RTN, Binggeli avait ajouté: «J'ai voté fermement en faveur du barrage, tout en sachant que ce serait peut-être un autogoal si Xamax devait faire son retour en Super League.»

On aurait bien aimé savoir si Christian Binggeli était toujours du même avis à quelques poignées d'heures du match aller contre Aarau (jeudi, 19h à la Maladière). Mais le président xamaxien a décidé de ne plus s'exprimer jusqu'à dimanche soir, fin du match retour. On saura à ce moment-là s'il a bien fait de militer pour le retour du barrage ou non.

(nxp)