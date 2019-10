Soucieux de préserver la planète qui lui permet chaque jour de jouer au football, l'Esporte Clube de Bahia jouera ce lundi soir face à Ceará avec un maillot spécial, volontairement souillé de taches d’encre représentant du mazout - «comme sur les plages du nord-est », a tweeté le club basé à Salvador.

But de l’opération? Sensibiliser le monde à la cause environnementale et à la destruction de l'Amazonie. Un sujet porteur par les temps qui courent.

«Le problème est vôtre. Le problème est nôtre. Nous jouerons ce lundi, contre Ceará, à Pituaçu, avec le maillot de l'équipe taché d'huile. Une invitation à la réflexion: qu'est-ce qui fait qu'un être humain attaque et détruit des espaces sacrés? Le profit à tout prix peut-il être capable de détruire l'éthique et les lois qui gouvernent et rendent l'humanité viable? La barbarie doit être traitée comme telle, et non comme quelque chose de nature», a ajouté le club dans un communiqué.