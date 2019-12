Quatre jours après le tirage au sort de la phase de groupes de l'Euro 2020, qui a placé la Suisse dans une poule A plutôt relevée (composée de l'Italie, de la Turquie et du Pays de Galles), l'UEFA met en vente à 14h ce mercredi les billets pour les supporters des équipes qualifiées. Les fans helvètes sont donc invités à se rendre sur le portail de la Fédération européenne afin de se procurer les précieux sésames pour les matches à Bakou (deux) et à Rome (un). Dans la première ville, 20'000 billets seront mis en vente pour les fans, alors que 24'000 seront disponibles dans la seconde.

L'instance précise que pour toutes les rencontres dont la demande excède l’offre, les billets seront attribués conformément au processus défini par chaque association nationale. Toutes les personnes effectuant une demande de billets seront informées du sort réservé à leur demande avant la fin du mois de janvier 2020.

A noter encore que plus de la moitié des billets disponibles pour toutes les rencontres appartiendront à la catégorie tarifaire la moins chère, avec des tarifs pour les rencontres de la phase de groupes à partir de 30 € (à Bakou, Bucarest et Budapest) et 50 € dans les autres villes hôtes.

Ce n'est pas la première fois que l'UEFA ouvre sa billetterie pour cet Euro particulier, qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes de 12 pays d'Europe. A l'été 2019, la première phase de ventes ouverte au grand public avait connu un immense succès. 19,3 millions de demandes de billets avaient été enregistrées pour 1,5 million de billets disponibles.