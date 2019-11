Avant les dernières journées de qualifications pour l’Euro 2020, dix équipes (sur 24) sont déjà qualifiées (Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pologne, République tchèque, Russie, Turquie, Ukraine). Quatorze nations vont les rejoindre jusqu'à mardi prochain.

Groupe C: l'Allemagne et les Pays-Bas favoris

Comme dans le groupe de la Suisse (le D), aucune équipe n’a validé son ticket pour l’Euro 2020 dans le groupe C (ce scénario se retrouve encore dans le groupe E). L’Allemagne et les Pays-Bas, qui affrontent tous les deux l’Irlande du Nord, devraient logiquement se qualifier. Le sort du groupe C pourrait même déjà être scellé samedi si les Bataves gagnent en Irlande du Nord et que l’Allemagne ne s'incline pas contre le Bélarus.

Le programme:

Samedi (20h45): Allemagne – Bélarus

Samedi (20h45): Irlande du Nord – Pays-Bas

Mardi (20h45): Allemagne - Irlande du Nord

Mardi (20h45): Pays-Bas – Estonie

Le classement actuel :

Groupe D: la Suisse a besoin de quatre points

Bien que placée derrière le Danemark et l’Irlande avec une unité de moins au compteur, la Suisse possède les meilleures cartes pour se qualifier. Quatre points contre la Géorgie et Gibraltar suffisent aux hommes de Petkovic. Si le Danemark gagne vendredi contre Gibraltar, une «finale» contre la République d’Irlande se jouerait lundi. L’Eire aurait impérativement besoin d’une victoire face aux Danois.

Le programme:

Vendredi (20h45): Suisse – Géorgie

Vendredi (20h45): Danemark - Gibraltar

Lundi (20h45): République d’Irlande – Danemark

Lundi (20h45): Gibraltar – Suisse

Le classement actuel :

Groupe E: Quatre équipes pour deux places

Le groupe E est encore ouvert. La Croatie, la Hongrie, la Slovaquie et le Pays de Galles peuvent rêver de qualification. L’avantage va à la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du monde, qui a besoin d’un nul contre la Slovaquie samedi pour valider son billet.

Le programme:

Samedi (18h00): Azerbaïdjan – Pays de Galles

Samedi (20h45): Croatie – Slovaquie

Mardi (20h45): Pays de Galles – Hongrie

Mardi (20h45): Slovaquie - Azerbaïdjan

Le classement actuel:

Groupe F: deux Scandinaves pour une place

Pour rejoindre l’Espagne à l’Euro 2020, les derniers matches vont voir un duel à trois (Suède, Roumanie et Norvège). Le choc entre la Roumanie et la Suède de vendredi ne doit pas être raté pour ces deux équipes.

Le programme :

Vendredi (18h00): Norvège – Iles Féroé

Vendredi (20h45): Espagne – Malte

Vendredi (20h45): Roumanie – Suède

Lundi (20h45): Suède – Iles Féroé

Lundi (20h45): Espagne – Roumanie

Lundi (20h45): Malte – Norvège

Le classement actuel :

Groupe G: un nul suffit à l'Autriche

L’Autriche a son destin entre ses pieds. Un point contre la Macédoine du Nord (samedi) ou contre la Lettonie (mardi) suffirait à nos voisins.

Le programme:

Samedi (18h00): Slovénie – Lettonie Samedi (20h45): Autriche – Macédoine du Nord

Samedi (20h45): Israël – Pologne

Mardi (20h45): Pologne – Slovénie

Mardi (20h45): Lettonie – Autriche

Mardi (20h45): Macédoine du Nord – Israël

Le classement actuel :

Groupe I: il n'y a plus de suspense

La Russie et la Belgique qualifiées, les six derniers matches disputés auront valeur de matches amicaux. L’Écosse participera aux playoffs en tant que vainqueur de la Ligue C de la Nations League.

Le programme:

Samedi (15h00): Chypre – Ecosse

Samedi (18h00): Saint-Marin - Kazakstan

Samedi (18h00): Russie – Belgique

Mardi (20h45): Belgique – Chypre

Mardi (20h45): Saint-Marin – Russie

Mardi (20h45): Ecosse - Kazakhstan

Groupe J: la Finlande pour une première?

La Finlande peut participer à la première phase finale de son histoire (Euro et Coupe du monde confondus) en battant le Liechtenstein à domicile vendredi. Une deuxième balle de match s’offre même aux Finlandais trois jours plus tard face à la Grèce. En cas de double revers, les Nordiques ont encore un espoir de se qualifier (si l’Arménie et la Bosnie-Herzégovine ne gagnent pas leurs deux matches).

Le programme :

Vendredi (18h00): Finlande – Liechtenstein

Vendredi (18h00): Arménie – Grèce

Vendredi (20h45): Bosnie-Herzégovine – Italie

Lundi (20h45): Liechtenstein – Bosnie-Herzégovine

Lundi (20h45): Italie – Arménie

Lundi (20h45): Grèce - Finlande

Le classement actuel :

Sylvain Bolt