Avant les deux dernières journées de qualifications pour l’Euro 2020, six équipes (sur 24) sont déjà qualifiées (Ukraine, Espagne, Italie, Pologne, Belgique et Russie). Quatorze autres nations peuvent les rejoindre entre jeudi soir et mardi prochain. Parmi celles-ci, le Kosovo et la Finlande ont même l’occasion de se qualifier pour une phase finale pour la première fois de leur histoire.

Groupe A: le Kosovo pour l'exploit?

Si le Montenegro et la Bulgarie sont hors course, la qualification va se jouer entre l’Angleterre, la République Tchèque et le Kosovo du Suisse Bernard Challandes. L’Angleterre (qui joue contre le Montenegro jeudi soir puis joue au Kosovo dimanche) est qualifiée avec un match nul jeudi. Le Kosovo doit gagner ses deux dernières rencontres (en République Tchèque jeudi et face à l’Angleterre dimanche).

Le programme:

Jeudi (20h45): Angleterre - Montenegro

Jeudi (20h45): République tchèque – Kosovo

Dimanche (18h00): Bulgarie - République tchèque

Dimanche (18h00): Kosovo – Angleterre

Le classement actuel :

Groupe B: le Portugal ne devrait pas (trop) trembler

Derrière l’Ukraine (qualifiée), le Portugal (11 points) et la Serbie (10 points) vont se livrer un duel à distance. L’équipe championne d’Europe emmenée par Cristiano Ronaldo n’a «plus qu’à» gagner contre la Lituanie et le Luxembourg.

Le programme :

Jeudi (20h45): Portugal – Lituanie

Jeudi (20h45): Serbie - Luxembourg

Dimanche (15h00): Luxembourg – Portugal

Dimanche (15h00): Serbie – Ukraine

Le classement actuel:

Groupe H: les Bleus ont besoin de deux points

La Turquie peut tout régler jeudi en obtenant un match nul à domicile face à l’Islande. La France serait alors aussi qualifiée, sauf si les Bleus perdent leurs deux derniers matchs (contre la Moldavie et l’Albanie). La France peut aussi se qualifier en faisant deux points, ce qui permettrait à la Turquie le droit à une défaite contre l’Islande.

Le programme:

Jeudi (18h00): Turquie – Islande

Jeudi (20h45): France - Moldavie

Jeudi (20h45): Albanie - Andorre

Dimanche (20h45): Moldavie – Islande

Dimanche (20h45) : Andorre – Turquie

Dimanche (20h45) : Albanie – France

Le classement actuel :

Sylvain Bolt