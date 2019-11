Le CIO appuie l'AMA

Le Comité international olympique (CIO) «soutiendra les sanctions les plus sévères» prises à l'encontre de «tous les responsables de cette manipulation», a indiqué mardi le CIO alors que la Russie est menacée d'une mise au ban du sport international pendant 4 ans, dont les prochains Jeux olympiques.



Le CIO «condamne avec la plus grande fermeté les actes des responsables de la manipulation des données du laboratoire de Moscou avant leur transfert à l'AMA en janvier 2019», a ajouté le CIO au lendemain d'une recommandation d'un comité indépendant de l'Agence mondiale antidopage (AMA) ouvrant la voie à une suspension de la Russie.



«Cette manipulation flagrante est une atteinte à la crédibilité du sport lui-même et une insulte au mouvement sportif mondial», juge l'instance.