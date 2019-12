C'est un sursaut pour Everton, relégable avant le match et coaché depuis seulement deux jours par l'intérimaire Duncan Ferguson, arrivé jeudi en remplacement de Marco Silva. Everton restait sur trois défaites de rang en championnat, dont un 5-2 humiliant jeudi dans le derby de Liverpool à Anfield Road, qui avait coûté sa place à Silva. Ferguson, qui a porté pendant dix saisons les couleurs du club, a redonné de la combativité à des joueurs qui semblaient usés moralement.

Pour les Blues, le succès difficile 2-1 contre Aston Villa, en milieu de semaine, n'aura été qu'un bref sursaut. Les Blues tirent la langue au plus mauvais moment, puisque les semaines à venir vont être très chargées, à commencer par un match décisif en Ligue des Champions contre Lille mardi.

S'ils sont assurés de garder la 4e place du championnat avec leurs 29 points, ils pourraient néanmoins voir Wolverhampton revenir à trois points en cas de succès à Brighton dimanche. L'écart pourrait en outre grandir avec le podium: Manchester City (3e), trois points devant, qui reçoit United pour le derby en fin d'après-midi, et Leicester (2e avec 35 points), qui se déplace à Aston Villa dimanche.

Entre deux équipes en mauvaise forme, c'est Everton qui a mordu à pleines dents dans les débuts de périodes et marqué rapidement. C'est d'abord Richarlison qui a décalé Djibril Sidibé, dont le centre parfait sur la ligne des six mètres a retrouvé le Brésilien, dont la tête n'a laissé aucune chance à Kepa (1-0, 5e). C'était le 5e but en 7 matches et le 8e au total cette saison pour Richarlison (22 ans) qui a prolongé il y a peu jusqu'en 2024 avec les Toffees.

Même scénario en seconde période, où Dominic Calvert-Lewin a récupéré dans la surface une chandelle de Kurt Zouma, pas très agile sur cette action, pour tromper Kepa Arrizabalaga de près (2-0, 49e). Quelques minutes plus tard, le Croate Mateo Kovacic a réduit le score d'une superbe reprise de loin au ras du poteau (2-1, 52e). Mais Chelsea a offert un troisième but à son adversaire et à Calvert-Lewin, après une action confuse dans la surface, partie d'une relance au pied de Kepa directement dans les pieds d'un adversaire (3-1, 84e).