Les chants racistes continuent de gangrener les stades de Serie A. A l'occasion de la partie de la 11e journée entre le Hellas Vérone et Brescia dimanche après-midi, des mots venus des travées ont fait disjoncter Mario Balotelli avant l'heure de jeu.

L'attaquant de Brescia a pris le ballon avec ses mains avant de l'expédier dans les tribunes. Bien décidé à quitter le terrain, le joueur passé notamment par Liverpool, City, Marseille et Nice a été dissuadé par ses coéquipiers.

Scenes in Italy. Mario Balotelli, presumably in response to racist abuse from fans, picks up ball and kicks it into stands.



Here's the aftermath.



We - football, society – need teammates/opponents to stop pleading with victims to not walk off, start walking off with them instead pic.twitter.com/wQ6rfs7j0K