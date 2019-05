Redouane Abbani, un entraîneur de foot amateur dans une équipe de Vauvert (Gard, entre Arles et Montpellier), a été tué dans la nuit de vendredi à samedi à coups de couteau, les enquêteurs privilégiant la piste d'un conflit dans le club, selon une source proche du dossier.

L'agresseur présumé était l'un des joueurs de l'équipe, qui avait un rapport conflictuel avec son entraîneur, selon cette source. Il avait 21 ans et venait d'être exclu de l'équipe. «Lors de la rixe meurtrière, il y aurait eu une altercation autour du football», a-t-elle précisé.

Les deux hommes entretenaient «des relations conflictuelles entre eux depuis quelques temps», a déclaré de son côté le procureur adjoint de Nîmes Stanislas Vallat, qui a ouvert une enquête pour meurtre.

La rixe mortelle a eu lieu vers 22h30, dans le quartier du Bosquet à Vauvert, entre plusieurs personnes. Le joueur aurait alors sorti un couteau et poignardé Redouane Abbani à deux reprises, au niveau du torse et du dos, selon le «Midi Libre».

Malgré l'arrivée rapide des pompiers, l'entraîneur est décédé sur place, moins d'une heure et demie plus tard, malgré les efforts des pompiers et du SMUR pour le réanimer. Âgé de 36 ans, il était père de trois enfants.

L'auteur présumé de l'agression mortelle s'est présenté à la gendarmerie de Vauvert vers 23 h. Il a été placé en garde à vue.

(nxp)