Gendre de l'ex-président de la FIFA Joao Havelange, aujourd'hui décédé, M. Teixeira a été suspendu à vie et a écopé d'une amende d'un million de francs suisses pour avoir obtenu des dessous de table en échange de contrats accordés à des sociétés pour les droits médias et marketing de compétitions de la Confédération brésilienne de foobtall (CBF) et de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), entre 2006 et 2012.

Longtemps membre du comité exécutif de la FIFA, M. Teixeira a occupé la présidence de la CBF de 1989 à 2012.

L'enquête ouverte à son encontre par la Commission d'éthique de la FIFA, la justice interne de l'instance, a porté sur «divers systèmes de corruption essentiellement mis en place durant la période 2006-2012 et liés à son rôle dans l'octroi de contrats à des entreprises pour les droits médias et marketing de compétitions de la CBF, de la CONMEBOL et de la CONCACAF», a expliqué la FIFA dans son communiqué.

Contrairement à son successeur José Maria Marin, arrêté à Zurich en 2015 et condamné à 4 ans de prison par la justice américaine pour son implication dans le Fifagate, M. Teixeira n'a pas été jugé aux États-Unis, car il n'a jamais été extradé.

Marco Polo Del Nero, successeur de M. Marin, a également été suspendu à vie pour son implication dans ce vaste scandale. (AFP/nxp)