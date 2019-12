Le championnat anglais bat son plein en ce week-end d'après Boxing Day. Une occasion saisie par Fabian Schär pour montrer au monde ses talents de... finisseur, samedi. À la suite d’une balle arrêtée excentrée touchée de la tête par Andy Carrol, l'international suisse de Newcastle ne s’est pas fait prier pour crucifier le gardien d'Everton Jordan Pickford. Un vrai geste de buteur pour le défenseur central (2e réalisation de la saison).

Malgré cela, son équipe n’a pas réussi à s’imposer contre des Toffees portés par Dominic Calvert-Lewin, auteur d’un doublé (13e et 64e). Carlo Ancelotti continue son sans-faute depuis sa nomination de la semaine dernière à la tête du club de Liverpool et sa première victoire jeudi contre Burnley (1-0). Everton a sept points d'avance sur la zone rouge et compte seulement cinq unités de retard sur Tottenham (6e), accroché par la lanterne rouge Norwich (2-2).

Pellegrini viré

L'autre bonne opération dans la lutte pour le maintien est pour Watford, réduit à 10 un peu avant l'heure de jeu, mais qui a remporté un succès capital contre Aston Villa (3-0), un rival direct. De son côté, Leicester a conforté sa deuxième position en gagnant sur la pelouse de West Ham (2-1). Chez les Hammers, cette défaite, la 10e de la saison, a coûté sa place à l'entraîneur chilien Manuel Pellegrini, limogé.

En soirée, Manchester United s'est imposé à Burnley grâce à des réussites d'Anthony Martial et de Marcus Rashford (2-0). Un succès qui permet aux Red Devils de grimper au cinquième rang, devant Tottenham.