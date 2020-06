Il faut commencer par se réjouir: le football est de retour en Suisse, qui plus est avec une affiche de prestige, un quart de finale de Coupe de Suisse entre Lausanne-Sport et le FC Bâle! Mais au cœur de cette excitation légitime, on a le droit de s'interroger: quel FCB va-t-il débarquer cet après-midi à la Pontaise? Sera-ce le presque quart-de-finaliste de la Ligue Europa, vainqueur magistral de l'Eintracht (3-0) juste avant que le Covid-19 ne fige toute l'Europe? Ou cette famille boursouflée de rancœurs qui s'est déchirée sur la place publique au fil du printemps, avant d'annoncer un déficit (20 millions) qui le transforme en colosse aux pieds d'argile?

À vrai dire, nul ne le sait. Car à y regarder de plus près, le club rhénan étire le paradoxe jusqu'à la caricature. Résumons ainsi: le FCB qui débarque à la Pontaise est sans doute le plus fragile du XXIe siècle, mais il chasse encore un triplé historique. Son entraîneur, Marcel Koller, n'aura plus de contrat dans 16 jours, il est contesté par toutes les entités de la maison, du conseil d'administration à la «Muttenzerkurve».

Et pourtant le Zurichois a six semaines devant lui pour décider seul de son destin (une clause lui assure une prolongation en cas de titre). Enfin, sept joueurs sont en fin de contrat au 30 juin, et son plus grand talent - Zhegrova - va repartir à Genk parce que la direction n'avait pas de quoi débloquer son «option d'achat cadeau». Mais ce flou artistique n'empêche pas le vestiaire d'entretenir une culture de la gagne qui a fait la fierté de Saint-Jacques.

Vestiaire contre direction?

Alors, fragiles en coulisses et solides sur le terrain, les Rotblau? Sans doute. Si bien que le Lausanne-Sport va devoir se méfier d'un groupe qui a encore plus que les autres cultivé l'autogestion durant ces derniers mois. Lors du bras de fer qui a opposé joueurs et direction sur la baisse des salaires, Stocker, Frei, Xhaka and Co. ont en effet affiché une solidarité sans faille: entre eux, contre la direction et au service de la communauté bâloise (en reversant un pourcentage de leurs revenus à des associations). L'attitude d'un groupe qui semble jouer pour lui et pour son public. Uni face à sa direction.

??????????

TOUT UN ????????????????????????,

TOUTE UNE ????????????????????,

TOUT UN ????????????????.



Rendez-vous demain... à distance certes, mais tous ensemble ????#AllezLausanne #LSBAL pic.twitter.com/jLSuDAy1Gi — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) June 13, 2020

En cette période étrange où il ne sera simple pour personne de faire repartir la tête et les jambes au diapason, le FC Bâle marche donc sur un fil. À ce Lausanne-Sport, qui «mange son dessert avant le plat principal» (Contini), d'en profiter pour le bousculer, jusqu'à faire ressortir ses humeurs. Rarement un match de reprise n'a valu aussi cher que ce quart de finale de Coupe de Suisse. Pour le LS, bien sûr. Mais surtout pour des Bâlois qui vont jouer leur avenir et leur crédibilité en six semaines.

Les équipes probables

Lausanne-Sport: Castella; Boranijasevic, Loosli, Monteiro, Flo; Geissmann, Kukuruzovic, Schneuwly; Ndoye, Turkes, Zeqiri. Entraîneur: Gorgio Contini.

FC Bâle: Omlin; Petretta, Alderete, Cömert, Widmer; Xhaka, Frei; Von Wolfswinkel (ou Zhegrova), Campo, Bua (ou Stocker); Cabral. Entraîneur: Marcel Koller.

Mathieu Aeschmann