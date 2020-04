Iris Burroughs n’oubliera pas David Moyes de sitôt. S’il peine à convaincre par ses résultats avec West Ham, l’entraîneur écossais a été l’auteur d’une louable attention envers cette supportrice des Hammers, âgée de 86 ans. Cette dernière vient tout juste de guérir du Covid-19 et a eu la bonne surprise de recevoir un appel de David Moyes.

«Il a été très gentil et m’a téléphoné parce qu’il savait que j’avais le virus, donc il voulait prendre de mes nouvelles, confie l’intéressée sur le site du club londonien. Il m’a posé des questions à propos de moi, comment j’allais et, surtout, comment je m’en sortais. Il a dit que je devais être forte pour m’en remettre.»

The Boss made a surprise phone call to 86-year-old lifelong fan Iris Burroughs this week, following her full recovery from coronavirus.



We're so glad you're well again, Iris. We can't wait to have you as our guest at London Stadium when possible again! ?? pic.twitter.com/8JCHeI41pY